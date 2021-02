Yucatecos critican a Venga la Alegría por su "extraña" preparación de los papadzules

MÉRIDA, Yuc.- Este martes en el programa matutino de TV Azteca Venga la Alegría, el chef Mariano Sandoval, al frente de la sección de cocina, dio a conocer cómo preparar el tradicional platillo yucateco muy apreciado por el paladar local: los papadzules.

Sin embargo, como le pasara a la famosa actriz Anahí con su receta de enchiladas, la manera de cocinar los papadzules no fue del agrado del público yucateco y la sección recibió fuertes críticas en redes sociales.

“Que feoooo! jajajajajaj justo comí el delicioso manjar hace unos días, pero estaría padre si los hicieran como se deben hacer!”; “Eso no es papadzul, luce terrible y la pepita no se realiza así, hay nooooo han masacrado nuestro papadzul”; “Con todo respeto deberían investigar mejor antes de hacer un platillo tradicional. No se parece, ni tiene absolutamente nada que ver con una verdadero papadzul”.

Esas son algunas de las críticas que los yucatecos dejaron al programa, pues el famoso chef no logró que su platillo quedara justo como los yucatecos lo conocen y al verse demasiado diferente pues las críticas no se hicieron esperar.

¿Cómo se preparan los papadzules?

Según la sección Cocina Yucateca, de la página UADY Global, para preparar unos papadzules los ingredientes son 1/2 kilogramo de pepita gruesa pelada, 1/2 kilo de tomates, 2 chiles habaneros, 10 huevos, un kilo de tortillas, un manojo de epazote y sal al gusto.

Modo de preparación

La pepita se tuesta ligeramente sin dejar que se queme, se muele.Los huevos se hierven y ya cocidos se pelan y se majan con tenedor; los tomates se hierven en litro y medio de agua con sal, chiles habaneros y epazote.

Luego se escurren los tomates, se despepitan y se tamulan con su punto de sal. Si se prefiere se pueden licuar y luego preparar la salsa de tomate frita con los chiles habaneros; la pepita molida se va rociando con el agua caliente donde se cocieron los tomates y se amasa suavemente.

Con el resto del agua donde se cocieron los tomates se deshace la pepita molida, con un punto de sal hasta formar una crema ligeramente espesa.

Las tortillas calientitas se remojan dentro de la crema de pepita, se colocan en un platón poniendo a cada tortilla en el centro, huevo majado, se arrollan, se cubren con la crema de pepita, salsa de tomate y encima el aceite que soltó la pepita.

