Yucatán: Niños vulnerables de municipios reciben educación con ‘Escuelita Móvil’

MÉRIDA, Yuc.- Desde septiembre del 2020, niñas y niños que no tienen acceso a la tecnología y que tienen problemas para leer y escribir, reciben el apoyo del Proyecto de Extraedad, que coordina la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey) junto con la asociación civil Somos el Cambio.

A través de una “Escuelita Móvil”, 20 docentes tutores del Proyecto Extraedad se las ingenian para localizar a las y los niños con estas problemáticas para llevarles educación a sus casas.

En plena pandemia, los 20 docentes tutores llevan educación a cientos de niños repetidores y desfasados en su aprendizaje que viven en el interior del Estado y en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo comenzó este plan?

Al respecto, la maestra Yahaira Sosa cuenta cómo organizó con su hermana Karla una “Escuelita Móvil” en un triciclo y hace también un balance de cómo termina el año escolar.

Yahaira y Karla Sosa, dos docentes y tutoras ticuleñas. (Foto: redes sociales)

Desde septiembre del 2020, Yahaira y Karla Sosa, dos docentes y tutoras ticuleñas, se armaron de un triciclo al que llamaron “Escuelita Móvil” y van a las comunidades a llevarles educación a los chicos de Extraedad.

Yahaira señaló que los 20 tutores atienden un promedio de 35 a 45 niños cada uno de distintos municipios de Yucatán.

“Mi hermana Karla y yo trabajamos en Ticul, pero también visitamos alumnos de Tekax, por ejemplo”, detalló.

Lo que hacemos, continuó, es ir a buscar a los niños vulnerables, contactamos a sus padres y los convencemos de que continúen los estudios, les explicamos que los vamos a apoyar, que los visitaremos, que les llevaremos cuadernillos para que estudien, y hasta materiales y libros.

A los niños se les apoya con cuadernos y materiales. (Novedades Yucatán)

“Fue así que entre mi hermana y yo empezamos a visitar a los casi 80 estudiantes que teníamos en comunidades de Ticul y Tekax, cuidando todos los protocolos de la pandemia. En el triciclo instalamos una pizarra, libros y materiales, y les llevábamos los cuadernillos con tarea y ejercicios para que ellos trabajen. Cuando los pasamos a buscar, repasamos con ellos lo que vieron y si tienen dudas y consultas”, explicó.

También, siguió, hacemos algunas tareas lúdicas para aprender de una forma más llevadera y regresamos cada semana o cada 15 días en algunos casos.

Ahora también visitan a los niños en moto o en auto. (Foto: redes sociales)

“Ahora también los vamos a visitar en moto o en auto, siempre en la modalidad Escuelita Móvil”.

Niños en situación precaria

Karla Sosa señala que muchos de los niños que visitan viven situaciones muy tristes: “algunos chicos están en abandono, con los vecinos o son víctimas de violencia familiar y nosotras también atendemos esos temas, no somos ajenas al entorno del niño. Todo lo de la pandemia es muy difícil para ellos”.

¿Cómo cierran las clases para los chicos de Extraedad?

“Este no es un año escolar perdido, pero tampoco es de calidad. Muchos maestros entregamos el alma y el corazón para que los alumnos no pierdan el curso, pero la situación familiar que vive cada nene es muy difícil y ellos no pudieron estar al 100 por ciento en sus actividades”, aseveró.

Si te tengo que dar un número, continuó, te diría que este año fue de un 60 por ciento de aprovechamiento del curso escolar.

La docente finalizó señalando que a pesar de ese porcentaje está satisfecha con su labor pues “cuando los niños nos ven llegar se ponen contentos y motivados y nos dicen: ‘Gracias, maestra por venir a mi casa, gracias por imprimirme la tarea”.

