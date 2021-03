Yucatán: Condecorados en Palacio Nacional, pero maltratados en su tierra

MÉRIDA, Yuc.- Lo que les dio el Covid-19 se los quitó el sistema de salud. La enfermedad se llama injusticia. Los yucatecos Stefany Tec Tabasco y Pedro Pablo Bojórquez Cob ya no cuentan con el trabajo por el cual fueron condecorados el 16 de septiembre de 2020 en el Palacio Nacional en un acto encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Luego de recibir la condecoración Miguel Hidalgo, la más alta que se le entrega a un profesional de la medicina en el país por su trabajo durante la pandemia del coronavirus, ahora nadie los apoya y fueron blanco de maltrato por parte de sus superiores.

Stefany Tec Tabasco. (Foto: redes sociales)

En el caso particular de Pedro Pablo Bojórquez Cob, quien fungía como enfermero del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY), aún se emociona cuando habla sobre las horas que vivió en la Ciudad de México, al recordar el momento que recibió tal distinción junto con otros 57 profesionales de toda la República Mexicana por su trabajo con los enfermos de Covid-19.

Las fotos en el Zócalo capitalino y en el interior del Palacio Nacional son huellas indelebles en su memoria. Pero ahora, señala que desconocía que ese collar bañado de oro y plata, en vez de ser una bendición fue el motivo de desprecio y, a su juicio, el motivo de su despido en el nosocomio ubicado en Altabrisa.

Despedido por ‘envidias’

“Luego del reconocimiento, me vinieron tres meses en los que me renovaban el contrato cada mes. Luego, el 28 o 29 de diciembre me dicen que ya no soy base en el hospital y que me tienen que pedir la credencial porque ya no podía trabajar más”, dice Bojórquez Cob, mientras su discurso va bajando de ánimo.

Este enfermero de profesión recuerda que, al llegar de la Ciudad de México para reincorporarse a su lugar de trabajo en el HRAEPY, notó que las cosas habían cambiado.

Sus compañeros de trabajo no tenían frases de agasajo, al contrario: lanzaban dardos convertidos en palabras para dejarles claro el malestar que sentían por haber recibido la condecoración.

Pedro Pablo Bojórquez Cob. (Foto: redes sociales)

“Después del premio estaban enojados porque pensaban en cómo una persona de contrato se pudo haber ganado el premio y no los otros que tenían una base laboral”, rememoró Bojórquez Cob.

“Yo escuchaba comentarios, pero aguanté hasta que me despidieron”. El ex trabajador del Hospital de Alta Especialidad asegura que la orden de su despido fue dada por el jefe de enfermería, Ángel Morgan, y además aseveró que también es trabajador del Hospital “Agustín O’Horán”, donde supuestamente se desempeña como jefe del Área de Urgencias.

“Este señor está sacando a todos los que trabajamos ahí y está metiendo a todos sus amigos y que no tienen experiencia en las áreas Covid”, dijo el trabajador, cuyo contrato no fue renovado el último día de diciembre de 2020.

Expectativa convertida en frustración

Cuando Bojórquez Cob regresó a Mérida su expectativa era que ese premio se convirtiera en su pasaporte para dejar de ser un empleado temporal y convertirse en un trabajador con base en el Hospital de Alta Especialidad.

Sin embargo, fue todo lo contrario, su permanencia no fue renovada y ahora trabaja como enfermero en una planta de papel.

“Solo por un premio nos echaron literalmente a la calle y nos reemplazaron con gente que no tiene experiencia en el área Covid”, aseveró al puntualizar que su caso no fue el único y que a otro compañero del HRAEPY tampoco le renovaron contrato luego que este también se registró en la página para que fuera tomado en cuenta para la distinción Miguel Hidalgo, pero no tuvo la misma suerte de Pedro.

Enfermera tampoco trabaja en clínica por la que le dieron premio

Stefany Tec Tabasco fue la otra yucateca que junto con Bojórquez Cob, recibió la presea el pasado 16 de septiembre.

Esta meridana fue tomada en cuenta para tal distinción por su trabajo de los fines de semana en el Hospital General de Valladolid.

Stefany Tec Tabasco. (Foto: redes sociales)

Ella, madre de tres hijos a quien debe mantener con su trabajo como enfermera, no quiso hablar para la publicación de este trabajo.

Sin embargo, a través del contacto de sus compañeras, se pudo conocer que ya no trabaja en el nosocomio ubicado en la “Sultana del Oriente”.

De acuerdo con declaraciones de ex compañeros de Tec Tabasco, la enfermera condecorada también recibió presiones en el hospital tras su regreso de la capital de la República, lo que la llevó a la decisión de renunciar.

Ahora, continúa con su otra fuente de ingreso en una de las Unidades Familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

