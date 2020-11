Yucatán: Arquidiócesis llama a cuidarse de falsos sacerdotes

MÉRIDA, Yuc.- La Arquidiócesis de Yucatán pide a los ciudadanos que requieran del servicio de un sacerdote católico se acerquen a una parroquia o directamente a la Arquidiócesis, con el objetivo de prevenir engaños o fraudes, porque en las últimas semanas en el país son frecuentes las apariciones de falsos clérigos que sólo crean confusión entre los feligreses.

El vocero de la Arquidiócesis, presbítero Jorge Martínez Ruz, explicó que circula en la redes sociales un video de un ministro que no es católico, que al parecer celebra misa, pero no lleva puesto cubrebocas y pocas personas que también aparecen tienen puesto este artículo, quienes lo compartieron comentaron que es un falso sacerdote, pero esta situación del video no vino de la Arquidiócesis.

“Me puse a buscar y apareció una publicación de hace dos años, con una situación muy parecida, por lo que estamos alertando a la comunidad ante una posible situación de fraude. Cualquier persona puede solicitar un servicio de cualquier ministro de culto del grupo religioso que sea, pero no deben hacerse pasar por católicos quienes no lo sean”, aseguró.

Exhortó a quienes requieran el servicio de un sacerdote católico, que acudan directamente a una parroquia o alguna estructura de la Arquidiócesis para evitar fraudes, porque existen estas personas que se hacen pasar por sacerdotes o simplemente ofrecen algo parecido a una misa y la gente confía en ellos.

“Nosotros hemos dejado muy claro que ahorita no celebramos misas en las casas ni en los centros pastorales por el tema de la pandemia, hemos puesto mucho cuidado en las iglesias, la distancia, el aforo, etc., para que asistan los feligreses”, detalló.

Sería muy difícil, continuó, que estuviéramos haciendo lo que aparece en el video en el cual se aprecia que no se tienen los más mínimos cuidados para lo que están realizando y en cambio nosotros es mucho el cuidado que tenemos para llevar a cabo una celebración eucarística”, expuso.

No hay servicio a domicilio

Martínez Ruz dijo que no ofrecen servicios a domicilio, lo único que hacen es la visita a los enfermos y las exequias, cuando es el caso, pero aun así lo tienen que pedir en una iglesia.

Agregó que si una persona ofrece sus servicios tal vez no sea una buena señal porque los sacerdotes no andan ofreciendo servicios, sino que están a disposición cuando se solicite una asistencia, que es distinto, no se reparte promoción o publicidad de los servicios como sacerdotes católicos.