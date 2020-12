MÉRIDA, Yuc.- Se acerca la Navidad en Yucatán y numerosos especialistas invitan a la población a reflexionar sobre la importancia de cuidarse a uno mismo y a la familia.

Para los expertos en salud pública, Armelle Pérez-Cortés Villalobos y Alejandro Macías Hernández, la lección principal es ser prudentes con las decisiones para evitar riesgos innecesarios.

“Los sistemas de salud públicos y privados están llenos, el personal médico agotado y nadie quiere estar en la situación de sufrir el dolor de perder a un familiar en medio de una situación así, en la que no se pueda hacer ni el funeral. Hacerse una prueba antes de asistir a reuniones y salir negativo no garantiza que no haya contagios”, advirtieron.

Más aún, “utilizar las pruebas de PCR para tomar decisiones acerca de si viajas, si te movilizas o si te reúnes con personas es algo que no está estudiado, no hay ninguna evidencia científica que nos diga que sea seguro hacer eso”, acotó la doctora Pérez-Cortés, quien labora como infectóloga y attending en el Hospital General de Toronto, en Canadá.

Ambos expertos coincidieron en señalar que la eficacia de la prueba PCR (hisopado en la nariz que se procesa en un laboratorio y detecta fragmentos del material genético del virus) no es una muestra perfecta.

“Los falsos negativos son alrededor del 20 y 30 por ciento, no es una prueba de sensibilidad de 100 por ciento”.

Uso de oxímetro

Por su parte, el doctor Macías Hernández, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, insistió en la necesidad de que la gente tenga un oxímetro en casa.

“Si tú como enfermo o como potencial enfermo que somos todos, estás preparado y cuando empieces con fiebre, tos, y dolor de garganta revisas tu saturación de oxígeno y está marcando arriba de 92-93, en general puedes estar tranquilo de que no te vas a complicar de un momento a otro y de que en ese momento no necesitas todo un coctel de medicamentos”.

Medicación no es suficiente ante Covid-19

En México, dijo, la gente cae en un sentimiento de falsa seguridad por estar medicándose y muchas veces no se dan cuenta de su necesidad de oxígeno.

“Sufren lo que se llama hipoxemia feliz, o sea pacientes infectados con niveles de oxígeno en sangre extraordinariamente bajos que pueden realizar actividades como desplazarse y mantener conversaciones”.

Cuando llegan al hospital, continuó, después de cinco días sin oxígeno ya van coagulados y no hay manera de sacarlos. Además no tenemos regulación médica y puedes recetar lo que tú quieras y eso hace que se pierda mucho tiempo.

Los especialistas exhortaron a la población a no resignarse a la idea de que “a todos nos va a dar, es que mejor hago reuniones y paso Navidad con mi familia porque de todas maneras nos vamos a acabar enfermando”.

Llamaron a retomar la cordura, “el gobierno, tiene su función y hay que exigirle, pero de nuestro lado la transmisión sí se puede controlar con todas las medidas precautorias; sana distancia, lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas en toda circunstancia pública, ventilar los espacios cerrados, evitar las aglomeraciones.

“En tonto no haya una vacuna hay que evitar enfermarse porque no es solo sentirse muy enfermo una semana, te puedes quedar con síntomas que pueden limitar tus actividades durante meses”, advirtieron.

Finalmente, sobre el cubrebocas los especialistas dijeron que su uso permite reducir el riesgo de inhalar partículas del virus o que sea en una cantidad menor y tener un cuadro más controlable, también va a impedir los contagios de enfermedades respiratorias propias de la época invernal como la influenza u otras epidemias como el sarampión y la lepra, de las que hay casos activos en México.

Con información de Comisión UNAM para la Atención de Covid-19