MÉRIDA, Yuc.- En el camellón ubicado en la calle 7, entre 18 y 20 del fraccionamiento Altabrisa de Mérida se colocó el monumento denominado "Greetingman", el cual ha desatado cierta polémica en redes sociales pues algunas personas desconocen su significado.

Dicha escultura es una de muchas idénticas que hay por todo el mundo, la cual simboliza un saludo entre los habitantes de la República de Corea y es un gesto de amistad coreano con otras naciones.

Greetingman significa "Hombre que saluda" y es un moderno proyecto de escultura de Corea del Sur, cuyo principal artista es Yoo Young-ho.

El concepto comprende la figura de un hombre de 6 metros de alto, que se inclina en señal de reverencia típicamente asiática.​

Significado de la escultura

"Lo primero que hace una persona cuando encuentra a otra es saludar, o sea que el saludo es el primer paso de toda relación. Es el principio de toda comunicación", señala su creador.

Se trata de un hombre desnudo, para que represente a todos los hombres y no a un tipo o raza particular, y está pintada de celeste porque según el escultor, "cuando la gente ve este celeste quizás sienta alegría y luz. Por eso me gusta este color".​

Colocación en varios puntos del planeta

En octubre de 2012 se inauguró la primera estatua en el barrio del Buceo en Montevideo, Uruguay, como inicio de una serie de esculturas a instalar en varios puntos del planeta.

Por ello, ya hay esculturas del Greetingman en la frontera de Corea del Sur y del Norte, en Ecuador, Panamá, Vietnam y la frontera entre Israel y Palestina.

Sobre la instalación de la escultura el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha señaló que con el nombramiento de la Avenida República de Corea y ahora la instalación del “Greetingman”, el Ayuntamiento y el pueblo coreano ratifican su compromiso mutuo de seguir trabajando de manera coordinada en el desarrollo de proyectos que beneficien a Mérida y a la comunidad coreana que hizo de esta ciudad su hogar.

