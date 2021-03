MÉRIDA, Yuc.- A poco más de un año del inicio de la pandemia que puso en jaque a casi todos los sectores productivos, los hoteleros en Yucatán están conscientes de que son tiempos de reto, de modificar estrategias y que ahora más que nunca hay que reinventarse o morir.

Empresarios españoles han visto terreno fértil en el Estado y han extendido su participación en la adquisición en renta de hoteles en Yucatán.

Se trata del Grupo Hotelero Kavia, con presencia en México y en España, que adquirió en renta 12 hoteles en Mérida y ahora oferta las habitaciones de cinco estrellas hasta en 694 pesos, lo que ha generado una fuerte competencia en el mercado local.

Aunque no hay acuerdo entre hoteleros para fijar tarifas, pues según la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es ilegal, existe cierta molestia entre empresarios que no pueden bajar tanto los precios de las habitaciones, debido a que aún no se recuperan del golpe económico que les representó el cierre por la pandemia.

Los hoteles que Grupo Kavia obtuvo en renta en Mérida son: La Casona, Urban, El Español Centro y Paseo de Montejo, Mérida, Ambassador, Flamingo, Santiago, Montejo, Suites Flamboyanes, Plaza Mirador y Colón.

De acuerdo con la información de su sitio web, la habitación más económica que ofertan en Mérida es de 395 pesos, en El Español Centro Histórico, contraesquina de la terminal de autobuses ADO. Y la de mayor costo es la de El Español Paseo de Montejo, que rebajaron de mil 595 pesos a 694 pesos.

Más consorcios

Además del Grupo Kavia, se sabe que Hoteles Oyo vino a Mérida buscando empresarios para hacer alianza, pero al parecer ha sido rechazado porque este grupo coloca su marca de manera visible, lo que el primero no hace, pues deja los establecimientos con el nombre con el que se conocen.

Kavia tiene presencia en Cancún, Playa del Carmen, Ciudad de México y Veracruz, así como en España, y a decir de directivos de la Asociación de Hoteles de Yucatán, en la actualidad “hay muchas cadenas de Cancún buscando hoteles en Mérida”.

Por ejemplo, hoteles como Los Aluxes, propiedad de Juan José Martín Pacheco, actual presidente de la Asociación de Hoteles de Yucatán, ya se alió con Tucán, de Cancún, pero de manera comercial, es decir, para compartir el destino mediante la venta de paquetes.

Debido a la pandemia de Covid, la plaza de Cancún ya no resiste estancias de siete días, de modo que los hoteleros de esa ciudad venden cuatro días ahí y tres a Mérida.

Los que venden paquetes de 10 a 12 días, lo dividen en estancias en ciudades coloniales como la capital yucateca, que ofrecen historia y gastronomía, es decir, una especie de plus con el que tratan de diversificar al mercado.

“En la pandemia o te reinventas o te mueres, por eso ahora se hacen fusiones, acuerdos comerciales que permiten moverte un poco más. No estamos en semáforo verde, estamos en naranja”, comentó Martín Pacheco.

Sin bodas

Como no se permiten las bodas y los eventos, los hoteleros también resultan afectados.

“No nos permiten bodas y eventos, lo que nos afecta, porque venía gente de Monterrey, Villahermosa, Tijuana, Veracruz, Ciudad de México, que no solo llegaba al enlace; por ejemplo, arribaban los viernes y se iban lunes, se quedaban de tres a cuatro días, no es solo el núcleo de la boda, es mucho más”, dijo.

De ese modo, el peso turístico tiene que ver desde el desayuno, la compra de naranjas, carnes, horchatas, los cuartos, la lavandería, de modo que es una derrama como la de la industria de la construcción, es un peso muy diversificado. En la actualidad, en Mérida está muy bajo el flujo turístico.

TE PUEDE INTERESAR:

Esta tarde AMLO pasa por Yucatán para dirigirse a Campeche

Yucatán: Aplican gratis tratamiento con anticuerpos para curar el Covid

Yucatán: Jóvenes de la clase 2003 y remisos ya pueden tramitar su cartilla militar en línea