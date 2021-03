Yucatán: Desaparece la famosa cafetería ‘Ponte Xux’ en el fraccionamiento Cordemex

MÉRIDA, Yuc.- La pandemia obligó desde el año pasado al cierre de la cafetería “Ponte Xux”, ubicada sobre la calle 60 norte esquina con avenida 27 del fraccionamiento Cordemex.

Sin embargo, la historia del lugar llegó a su fin en estos días, ya que fue demolido por completo, terminando así una trayectoria de 40 años.

El lugar estaba dentro de los terrenos de la Escuela Normal de Educación Primaria “Rodolfo Ménendez de la Peña”, y desde el año pasado se anunció que en ese sitio se construirá el Estadio Sostenible Yucatán.

Ese sería el motivo por el cual se habría demolido dicha cafetería, hecho que causó molestia no sólo entre la familia que la operaba, sino también entre los vecinos.

Sin embargo, de acuerdo con publicaciones en redes sociales de personas relacionadas con quienes operaban el “Ponte Xux”, se había buscado diálogo con autoridades estatales para “llegar a un arreglo”, lo cual sugiere que se contactó a estas personas para indicarles de los planes, que se dieron a conocer desde 2020.

No obstante, parece que no hubo intenciones de desalojar el espacio, ya que los encargados del mismo incluso realizaron algunas mejoras al interior, pese a que el terreno está destinado a tener otro uso, y por desgracia ellos no eran dueños, sino posesionarios.

Demuelen el lugar

El caso es que en días recientes el “Ponte Xux” amaneció demolido por completo, y con ello concluyó una historia de 40 años, en los que se convirtió en un punto de referencia para las personas que pasaban por la 60 norte, para los vecinos, y para cualquier meridano que para dar alguna indicación por la zona, simplemente decían “allá por Ponte Xux”.

Hay historias que mencionan que entre sus clientes asiduos estaban el destacado compositor Pastor Cervera, y curiosamente otro personaje con el mismo apellido, don Victor Cervera Pacheco, también llegaba a ese sitio para desayunar de vez en vez.

Posiblemente, a pesar de haber desaparecido ya el local, seguirá siendo de referencia por el singular nombre, que recuerda precisamente una campaña yucateca para que los niños se previnieran de cualquier acto de maldad de un adulto.

Si a nivel nacional la campaña era “Mucho ojo”, con personajes como Chabelo o La Chilindrina, en Yucatán la frase era “Ponte Xux”, con el llamado de el Tío Salim, Pepillín y Lela Oxkutzcaba, entre otros.

