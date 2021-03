Yucatán: Prevenir, vital contra el cáncer de cuello uterino

MÉRIDA, Yuc.- No importa la edad que tengas, pero si tienes una vida sexual activa debes hacerte una prueba de Papanicolaou para prevenir o detectar el cáncer de cuello uterino.

Muchas mujeres por temor o tabú no acuden al ginecólogo, lo que aumenta el riesgo de padecerlo, comentó la doctora Martha Manzanero en el programa “Salvemos una Vida”.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, que se conmemora el 26 marzo, se llevó a cabo el programa que en esta ocasión se denominó “Prevención de cáncer del cuello uterino”, bajo la conducción de Jorge Barrera.

Estuvieron invitadas la doctora Martha Manzanero y Sara Arena Leyva, de la Asociación de Mujeres Yucatecas contra el Cáncer (Amycc).

Al iniciar la charla en vivo en el programa, que se transmite cada viernes a las 11:00 horas por Amor 100.1 y a través del Facebook de Salvemos Una Vida Radio, las especialista informaron las causas y síntomas de este padecimiento, cómo prevenirlo, mitos y realidades, recomendaciones para atenderse, además de aclarar algunas dudas de los radioescuchas.

Crecen cifras de cáncer

“El cáncer de mama ha tenido un incremento significativo en los últimos 15 años, en el país y en el mundo, lo que ha hecho que el cáncer de cuello uterino quede relegado a segundo lugar, ya que era el más frecuente en México hasta 2006 aproximadamente, pero a este problema no se le ha dado la difusión requerida, como al de mama”, indicó la doctora.

Precisó que este cáncer es la segunda causa de muerte en el país y cada dos horas muere una paciente con este padecimiento, el objetivo principal de Amycc es que este mes está dedicado a la concientización de este tipo de cáncer, enfocarse a prevención del mismo y ofrecer información al respecto.

“Prevenir es 100 por ciento efectivo, si te realizas las pruebas pertinentes o te atiendes como debe ser no te va a dar cáncer de cuello uterino, y me refiero a la prueba del Papanicolaou, que no es tan famosa, porque cuando se han realizado visitas a universidades para hablar del tema se les pregunta a las jóvenes que nos escuchan y no tienen idea de que se trata esta prueba, es muy lamentable”, expuso.

Invitó a las personas a checar las redes sociales de la agrupación para que conozcan las actividades que tendrán en los próximos días, que se conmemora la lucha contra el cáncer cervicouterino o llamar al 99-92-17-87-11 o en las redes sociales en facebook: Ayuda AMYC.

La doctora explicó que en la asociación atienden a personas de escasos recursos, que no tiene seguridad social, con las pruebas de Papanicolaou y ultrasonidos en los senos para la detección oportuna de algún padecimiento, cada lunes atienden a personas de los municipios, por lo que invitó a quienes no puedan acceder a estos estudios para que se acerquen a ellos.

Atención a la depresión y suicidio

En la emisión radiofónica Jorge Barrera invitó a la sociedad en general que si tienen algún tipo de problema o un familiar acudan al Programa de Atención Integral para Problemas de Depresión y Suicidio Salvemos una Vida, funciona las 24 horas, en el número 075 y en el teléfono 99-99-45-37-77.

Resaltó que está al servicio de la sociedad el Centro de Atención Integral al Problema del Suicidio “La Casita”, como se le conoce a este sitio, ubicado en la calle 56 entre 49 y 51 del Centro, por las mañanas se ofrece ayuda psicológica y por la tarde noche se ofrecen charlas y talleres gratuitos, pero en este momento está cerrado por la contingencia, pero en los teléfonos citados están atendiendo a la población.

