Yucatán: Quien discrimina, olvida la esencia del ser humano

MÉRIDA, Yuc.- Los errores que hemos cometido, tanto en el trato a la mujer, a los niños, los desvalidos, indígenas y a cualquier otro grupo tienen que ver con que nos olvidamos precisamente de ser humanos; las personas olvidan su identidad porque creen que los demás son diferentes y se les trata de menos, aseguró el doctor en Ciencias Sociales, Jorge Miguel Valladares Sánchez.

“Todas y cada una de las personas tienen y merecen los mismos derechos y por tanto nos deberíamos tratar del mismo modo pero hemos caído en estereotipos históricos que precisamente radican en que somos capaces de olvidarnos en que tanto tú como yo nos olvidamos de ser humanos y en ese sentido iguales”, indicó.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, se llevó a cabo la primera edición del tercer mes del 2021 del programa “Salvemos una Vida”, que tuvo por nombre “Ser mujer, ser yo misma”, bajo la conducción de Marilis Escalante, quien en compañía del invitado Jorge Valladares, hablaron del derecho al hecho, lo que realmente tienen y pueden hacer las mujeres.

Al iniciar la charla en vivo en el programa, que se transmite cada viernes a las 11:00 horas por Amor 100.1 y a través del Facebook de “Salvemos Una Vida” Radio, el especialista platicó acerca de las expectativas que históricamente se han generado en torno a las damas y que tanto siguen siendo válidas al día de hoy, para una como mujer pueda sentirse cumplidora de una expectativa o autorealizada de lo que realmente te importa o a lo que aspiras.

Violencia hacia la mujer

La conductora le preguntó al psicólogo cómo era posible que un hombre que violenta y agrede a una mujer, en cualquiera de sus formas, pueda haber sido criado por una dama.

A lo que respondió: “tenemos esta forma de educarnos en la cual acostumbramos a suponer, asimilar que las cosas son de cierto modo, aunque históricamente tenemos los mexicanos este gran amor, idolatría por la mamá, que nadie se meta con ella, sin embargo tratamos a una mujer, a nuestra pareja, incluso a nuestras hijas ignorando que ellas también van a ser madres de alguien”.

Explicó que finalmente de lo que se trata es entender que todas las personas somos iguales, nuestra dignidad, pero a la vez todas somos diferentes, por nuestra individualidad, y si partimos de ahí lo mejor que podemos hacer en este mes de la mujer, en esta vida, es apoyar todos para que desarrollen sus competencias.

“Mi mejor deseo a las mujeres es que tengan competencias, que las fortalezcan, que exista alguien cerca que les ayude y las puedan usar, una competencia de seguridad en sí mismas, es difícil lograrlo pero tiene que ver con tres elementos, con todo el afecto que recibes, si lo recibes honestamente a lo largo de tu vida te va forjando, depende de tí tanto como de las relaciones con tus padres, hermanos, parejas, hijos, etc; lo que te ayuda a desarrollarlo es el poder, atreverte a hacer lo que puede realizar y el autoconcepto, conócete, quién eres, qué te gusta, qué características tienen y gustos”, expresó.

Resaltó que algo que ayuda a las personas pero que más ayuda a la gente es decidir, qué sí y qué no, muchas veces el posponer, el esperar, es lo que lleva a que no puedan avanzar, decidir es conocer las opciones, decidir cuál tomar y soltar las otras, soltar cuesta mucho y no sólo porque el otro sea violento, sino porque no lo sueltan emocionalmente todavía creen que tiene reparación y ahí siguen, decidir cuándo, cuánto y actuar en consecuencia.

Asertividad o atreverte a decir lo que piensas

“Asertividad qué significa qué es lo que quiere decidir realmente, no lo que agradará ni lo que creas que esperan de tí, sino que si quieres decir algo lindo o algo malo exprésalo, atrévete a decir lo que sientes y piensas, porque eso te ubica en el mundo, el atreverte a decirlo te ayudará a transitar”, comentó.

En la emisión radiofónica de este viernes, Marilis Escalante precisó que el Programa de Atención Integral para Problemas de Depresión y Suicidio “Salvemos una Vida” funciona las 24 horas, en el número 075 y en el teléfono 9999-45 3777.

Agregó que está al servicio de la sociedad el Centro de Atención Integral al Problema del Suicidio, “La Casita”, como se le conoce a este sitio, ubicado en la calle 56 por 49 y 51 del Centro; por las mañanas se ofrece ayuda psicológica y por la tarde-noche se ofrecen charlas y talleres gratuitos, pero en este momento está cerrado por la contingencia, pero en los teléfonos citados están atendiendo a la población.

