Yucatán: Llaman a fomentar valores universales

MÉRIDA, Yuc.- La vida tiene sentido, somos seres espirituales, tenemos trascendencia y nuestra alma es inmortal, se dijo este viernes en el programa radiofónico Salvemos una Vida al hacer un llamado a la juventud para transmitir valores universales como el respeto a la mujer, a la vida y el deseo de la lectura, que ayudan a enriquecer la existencia.

La emisión que se transmite todos los viernes por la estación Amor 100.1 FM, de Grupo Sipse, conducido en esta ocasión por Jorge Barrera, tuvo como invitado al historiador Pedro Cobo, presidente y fundador del movimiento juvenil “Sublevados”, quien dio a conocer la ideología de la organización.

El invitado expresó que la agrupación que encabeza tiene el objetivo de formar jóvenes con valores que le den sentido a la vida; se define como una plataforma del ideal conservador, toda vez que busca preservar la familia, la mayoría de las costumbres, fomentar el esfuerzo, el ahorro, el libre mercado, una sexualidad sana y responsable, así como la formación afectiva, la entrega y la responsabilidad.

“Llevamos 60 años de una supuesta liberación sexual que ha generado una enorme soledad, una serie de prácticas como el autoerotismo, la pornografía, las relaciones sexuales sin ninguna responsabilidad, y eso lleva a una enorme soledad; gran parte de los problemas psíquicos, sin lugar a dudas, deriva de esa falta de entender lo que es el amor y la entrega”, indicó.

Organismo conformado por jóvenes

Explicó que en “Sublevados“ forman a los jóvenes en dos grupos, el primero de 14 a 18 años, y el segundo de 18 a 35 años, para que comuniquen el mensaje a través de las redes sociales.

“Todos hemos pasado por momentos muy duros, en mi caso también, la vida es complicada, hemos pasado meses mirando en el sofá al techo sin saber qué hacer, sin saber quién era ni a dónde iba; gracias a Dios, salí avante, fundamentalmente porque tenía amigos, y por la enorme formación gracias a mis padres, a la Iglesia Católica, así tienes una serie de herramientas y visión sobrenatural”, compartió.

Al referirse a este movimiento, Jorge Barrera dijo: “yo creo que esta corriente, esta atención al segmento de la juventud es muy necesaria, es una tablita de salvación para muchos muchachos que todavía están en la brújula de la orientación, y hoy en día, con la facilidad de la tecnología, hay una gran cantidad de ideas a veces aberrantes”.

Por su parte, Pedro Cobo manifestó que “lo queremos hacer es un cambio profundo, sin lugar a dudas. Llevo 35 años dedicándome a la educación, fundamentalmente de jóvenes de 14 a 20 años, y de 18 a 21 años; uno de los grandes problemas de las nuevas generaciones es la parte afectiva, una serie de razones donde mucha gente se siente muy sola, les explicamos por qué hay que luchar a favor de la vida, por qué el aborto no se debe practicar y por qué genera tanto daño en una mamá”.

Transmisión de valores

El doctor en Historia Contemporánea expuso la importancia de que la gente joven sepa transmitir valores universales como el respeto a la mujer y a la vida, así como el deseo de la lectura, que ayudan a enriquecer la vida y dan perspectiva, aunque se atraviese por momentos muy duros.

“Si tienes de dónde agarrarte, si has generado una serie de hábitos y lazos afectivos, es mucho más difícil caer, y si caes, porque la vida es durísima, es mucho más fácil salir. Si no tienes esos fundamentos teóricos de quién eres y a dónde vas, y los lazos afectivos no los has hecho porque tienes una familia rota, porque tu papá se fue con cuatro y tu mamá con cinco, y tu hermano también, realmente es mucho más difícil”, comentó.

Pedro Cobo dijo que actualmente se vive en ciudades demasiado grandes que son poco humanas, por lo que es importante hacer urbes más humanas, con la familia, comunidades y asociaciones como el tenis, fútbol, música, entre otros.

