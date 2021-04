Por Semana Santa recuerdan papel de María en ‘Salvemos una Vida’

MÉRIDA, Yuc.- María es un modelo de mujer, uno muy actual y un ejemplo de fe. Fue una mujer que no estuvo exenta del dolor, vio morir a su hijo de manera desgarradora, pero sabía que Jesús nació con una gran misión, que fue perdonar todos los pecados presentes, pasados y futuros de la humanidad.

Esa fue la reflexión que Ivette Laviada, maestra en Bioética, hizo durante la emisión del programa "Salvemos una Vida", que se transmitió este Viernes Santo a través de Amor 100.1.

Durante su participación como invitada al programa radiofónico, para hablar del tema “María, madre y mujer”, resaltó que María tuvo que participar en el plan que Dios había encomendado a su hijo y no podía evitar que se llevara a cabo, aunque el sufrimiento fue terrible.

Bajo la conducción de Marilis Escalante, recordó un pasaje cuando Jesús le dice a Juan: “Hijo, he ahí a tu madre y mujer, he ahí a tu hijo”, regaló a toda la humanidad a María como un consuelo, poniéndola como modelo, porque ella no estuvo exenta, como humana, de todos los sufrimientos que pasó, como todas las personas en la actualidad, que ninguna está exenta de dolor.

Nadie está exento del dolor

“Al final del día todos vamos a tener sufrimientos y la clase de sufrimiento que tengamos solo Dios sabe por qué los tenemos, pero yo sí creo firmemente que todo lo que Jesús o Dios nos manda es porque lo podemos soportar, está en nuestras fuerzas soportarlo o al menos para las personas que tenemos fe podemos hacerlo, pues si Dios nos lo manda es por algo”, aseguró.

Una frase que recordó que le gusta mucho y reflexionó durante la charla fue: “Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que me das”, porque al final del día Dios le da a cada quien lo que tiene y cuando llama a una misión da y pide lo que ya dio.

Por tanto María, consideró la invitada, estaba segura de que sabía eso y a pesar del terrible dolor que enfrentaría, por Dios fue capaz de hacerlo.

María, modelo de mujer

“María es un modelo de mujer, es una persona muy actual, yo siempre digo: Señor, ante tanto sufrimiento de la sociedad, porque vemos matrimonios rotos, vemos muchas familias destruidas, yo siempre digo cuando no puedes tener una familia modelo, que nadie la tiene, podemos voltear a ver a la familia de María, José y Jesús, que ellos son un modelo de virtud que podemos imitar”, consideró.

Es voltear a ver a María, dijo, como madre y mujer que enseña a las mujeres cómo ser mejores como mujeres y madres, aunque no saldrá perfecto, pero que cada vez que se quiera se puede mirar para lograr ser mejor de lo que cada quien es.

Por su parte Marilis, destacó que si María, como la madre de Jesús, pasó por todo ese calvario, quién más podría entender a las personas.

Invitó a los no católicos a investigar sobre María y su dolor, sus alegrías, la vida que tuvo y el sufrimiento que pasó.

No se trata, coincidieron ambas, que no es una cuestión de ser o no católicos sino de un hecho que pasó en la historia, que una mujer vivió y sufrió y que además marcó al mundo entero; un hombre fue muerto a manos de los romanos, crucificado y muerto y su madre se llamaba María.

Reconocieron que todas las personas sufren, unas más que otras, y conocer la historia de María puede servir de modelo para enfrentar los sufrimientos que la vida tiene y de los que no se puede escapar ni saber qué será.

Por tanto, hay que estar preparados para el sufrimiento que se atravesará por la vida sin pensar que es un castigo, pues María pasó por un calvario ocurrido un Viernes Santo, concluyeron.

