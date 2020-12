MÉRIDA, Yuc.- Padecer Covid-19 y recuperarse, parece ser el inicio de una serie de secuelas para la salud, que los especialistas han denominado síndrome post covid.

Se trata de un padecimiento que tiene una repercusión orgánica, puede durar meses y afecta a entre un 10 al 60 por ciento de los pacientes recuperados.

En Yucatán la pandemia de coronavirus lleva varios meses azotando a las familias, pero la precaución para alejar esta enfermedad no debe detenerse puesto que ahora se sabe que tiene consecuencias graves una vez recuperada la persona.

El síndrome es más grave en aquellos que tuvieron un alto grado de Covid-19, pero también está presente en los que cursaron la enfermedad sin agravarse e incluso en los que no presentaron síntomas (casos asintomáticos).

El doctor Alejandro Macías, de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, indicó que las secuelas más comunes del síndrome son fatiga, dolor “más que muscular en las articulaciones”, disnea o falta de aire, así como tos persistente y molesta.

También se presenta obnubilación o estado mental de distracción, depresión, pérdida del olfato, del gusto en mayor o menor grado o disgeusia un trastorno del gusto que provoca un cambio en el sabor; e insomnio, pero también somnolencia, que se pueden englobar en “sueño no reparador”.

Sin pruebas para diagnosticar síndrome post covid

No existe propiamente una prueba de laboratorio para diagnosticar el síndrome e incluso se le ha equiparado con el síndrome post terapia intensiva —pacientes con estadías largas en hospital, entubados, con traqueotomías o conectados a una máquina que hace las funciones del corazón, los pulmones y bombea sangre—, que al salir necesitan varios meses de recuperación y que a veces difícilmente se pueden levantar de la cama.

¿Cuál es la causa del síndrome post covid?

No se sabe bien, pero está demostrado que en una alta proporción de los pacientes el virus (Sars-Cov-2) entra al sistema nervioso central por el nervio olfatorio, y lo infecta causando una inflamación cerebral o inclusive espinal que el sistema puede interpretar como algo periférico, en los músculos, articulaciones o pulmones.

La importancia de un oxímetro

“Por eso hemos insistido en que la gente tenga un oxímetro en su casa, porque la gente que se pone grave frecuentemente no se da cuenta porque no siente que le falta el aire, puede tener una neumonía y sin embargo no siente que le está faltando el aire, el valor de oxigenación normal es generalmente arriba de 92, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar”, refirió Macías Hernández.

Recomendaciones

El especialista insistió en recordar el uso del cubrebocas, evitar las aglomeraciones, ventilar los espacios cerrados, mantener la sana distancia y tener un oxímetro en casa.

Con información de Comisión de la UNAM para la atención del Covid-19