Por Jessica Saidén

Siempre se ha escrito y dicho mucho acerca de las niñas y niños ya que son como las estrellas: nunca hay suficientes, decía la madre Teresa de Calcuta.

Nuestras niñas y niños son sin lugar a dudas la prioridad de nuestra sociedad; nos representan en su actuar, son portadores de esa inquietud humana de querer mejorar y descubrir el mundo a través de la mejor etapa del mundo; nuestra niñez; esa que nunca se va, esa que siempre llevamos dentro y que muchas veces comparamos con la felicidad, la humildad y la nobleza de nuestro ser.

Desde 1990 entró en vigor la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado que contiene 54 artículos con todos los derechos de las niñas y niños, basado en los principios de la no discriminación, el interés del niño, el derecho a la vida y la participación sobre las situaciones que les afecten.

Sin embargo, además de respetar y proteger sus derechos, debemos reflexionar del legado que estamos dejando a quienes representan el futuro de nuestra sociedad ya que son ellos quienes deberán continuar con el buen rumbo de nuestra nación y ser ejemplo de generaciones futuras.

A lo largo de la historia, escritores, artistas, filósofos y educadores han escrito sobre la niñez, como decía Pitágoras: “enseña a los niños y no tendrás que castigar a los hombres”, o como decía Pablo Neruda: “el niño que no juega, no es niño, pero el hombre que no juega, perdió para siempre el niño que vivía en él y que le hará mucha falta”

Cientos de frases que nos llenan de nostalgia y nos hacen reflexionar en nuestras vidas.

Como madre entiendo cada vez más la importancia de escucharlos, de no hacer caso omiso nunca, de aprender de ellos, y de ver la vida como solo las niñas y niños la ven; y disfrutando de las riquezas que nuestra madre naturaleza nos da, juguemos con la tierra, con el agua, con el aire, con las plantas, con nuestros animales y dejemos un rato de lado la tecnología que nos rodea.

Felicidades a nuestras niñas y niños de todo el mundo, enseñémosles a cuidar nuestro planeta y amarnos más, porque “la educación no es la preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma”: John Dewey.