Mérida.- Con la misión de poner en lo más algo el nombre de la Medicina Interna de Yucatán, especialidad que cuenta con buen prestigio a nivel regional y nacional, el Dr. Humberto de Jesús Albornoz Canto rindió protesta como presidente de la nueva directiva de Colegio de Medicina Interna de México, A.C (CMIM) filial Mérida denominado Asociación de Medicina Interna de Yucatán (AMIY), para el período 2020-2021.

El especialista, quien relevó en el cargo al Dr. José Manuel Marín Alvarado indicó que entre sus principales proyectos de trabajo se encuentra la realización de un congreso regional de Medicina Interna, a finales del mes de septiembre e invitar a los residentes de la especialidad a integrarse a las actividades del colegio.

“Hace más de diez años que no tenemos un congreso regional. La medicina interna en Yucatán tiene un amplio reconocimiento pero se han descuidado algunas cosas, por eso tenemos la intención de renovarnos y poner otra vez en el mapa al Colegio, aprovechando que actualmente hay una nueva generación de Médicos Internistas que traen muchos proyectos, entre estos la realización de Guías Propias del Colegio a nivel nacional, propuesta del Dr. Alfredo Cabrera Rayo, presidente nacional”, detalló.

Agregó que en el periodo que le corresponde se realizará el Congreso Mundial de Medicina Interna en Cancún, del 2 al 5 de diciembre y el Congreso Internacional en el mes de junio, en Querétaro, eventos en los cuales estará participando el colegio yucateco al que se encuentran afiliados al colegio 70 médicos, de un total de 150 médicos que ejercen esta especialidad en el estado.

La nueva directiva del Colegio se encuentra integrada por el Dr. Humberto de Jesús Albornoz Canto (Presidente); Dr. Rodolfo Avalos Marines (Vicepresidente); Dr. Julio César Jiménez Paredes (Secretario); Dr. Ramón de Jesús Barrera Cruz (Vocal de Actividades Académicas); Dra. Zaide Gabriela Seañez González (Vocal) y Dr. Rogelio Mis Fernández (Vocal).

La toma de protesta a los nuevos integrantes de la Directiva, estuvo a cargo del Dr. Alfredo Cabrera Rayo, Presidente del Colegio de Medicina Interna de México (CMIM).

En su mensaje como nuevo presidente el Dr. Albornoz Canto agradeció a los integrantes de la asociación y reiteró la intención de recuperar el orgullo de ser médicos internistas.

“Me vienen a la mente muchos recuerdos del camino recorrido a lo largo de mi vida. Un camino que me ha permitido conocer gente maravillosa, comenzado con mis padres que con su ejemplo, sacrificio y amor, me dieron la oportunidad de ser médico. Conté con la fortuna de conocer el significado de la medicina desde muy pequeño y quiero englobarlo en una cita de Edmund D.

Pellegrino quien decía que “La medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades”. Todo eso lo vi encarnado en un medico con el que crecí, mi padre, para el que pido un fuerte aplauso”, expresó.

“Mi reconocimiento a todos los que han contribuido a mi formación como profesionista y como persona. Amigos, maestros, compañeros y pacientes. Todos me han dejado grandes enseñanzas para ser cada vez mejor. A mi esposa Zazil, la mejor esposa que pude haber pedido y mis dos hermosos hijos, Emma y Betito. Ellos tres llenan mis días de razones para ser feliz. Hoy me toca asumir el cargo de presidente con gran emoción y esperando cumplir con las expectativas. Me he propuesto con la ayuda de la mesa directiva y todos ustedes el nombre de la medicina interna en Yucatán, mucho más alto y lograr con el apoyo del colegio nacional, lograr el reconocimiento y preponderancia tanto a nivel nacional como internacional así como lograr integrar a los internistas de la región y tener el lugar que tanto merece la especialidad”, finalizó.

Por su parte, el presidente saliente, Dr. José Manuel Marín Alvarado agradeció el apoyo recibido durante su gestión y deseó el mejor de los éxitos al Dr. Albornoz Canto en su nuevo encargo.

En su intervención el Dr. Cabrera Rayo destacó la belleza y seguridad de la ciudad de Mérida y reflexionó acerca de la fortaleza del médico internista, lo que significa ser parte de esta especialidad y la necesidad de regresar a la medicina integral y de alto valor.

El presídium que atestiguó la toma de protesta estuvo integrado por Ileana Fajardo Niquete, directora de Nutrición y Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) quien acudió en representación del titular de la dependencia, Mauricio Sauri Vivas; Ramón Barrera Cruz, Consejero del CMIM; Manuel René Medina Moreno, Secretario Administrativo de la Facultad de Medicina de la Uady, en representación del director, Carlos José Castro Sansores; Marco Antonio Escalante Rodríguez, coordinador de la carrera de Médico Cirujano de la Universidad Marista de Mérida, en representación del Director de la Escuela de Ciencias de la Salud, Luis Méndez Trujeque.