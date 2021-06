Monseñor Fermín Sosa platica cómo surgió su vocación por el sacerdocio

MÉRIDA, Yuc.- En el programa “Salvemos una vida” de esta semana, que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo Sipse, el Arzobispo monseñor Fermín Sosa Rodríguez, quien a partir del 19 de julio se desempeñará como nuncio apostólico de Papúa Nueva Guinea, compartió cómo surgió su vocación al sacerdocio, desde niño cuando comenzó a colaborar como monaguillo en los inicios de lo que hoy es la Parroquia de María Inmaculada del fraccionamiento Campestre.

Alis García Gamboa, directora de “Salvemos una Vida” destacó la trayectoria de monseñor Sosa Rodríguez como un ejemplo de vocación y superación.

“Hoy es un programa especial porque tenemos a un yucateco que es un verdadero orgullo para todos y cada uno de nosotros, monseñor Fermín Sosa Rodríguez. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en este programa”, expresó la conductora del programa de radio.

Agregó que monseñor Sosa Rodríguez es un ejemplo de que se puede seguir adelante aún con todos los problemas que estamos viviendo y que cualquiera que sea el problema que se viva, tiene solución.

Monseñor Sosa Rodríguez platica su historia

“Gracias por la invitación a estar en este programa de radio, muy importante porque ayuda a mucha gente a reflexionar sobre su vida. Soy originario de la ciudad de Izamal, nací el 12 de abril de 1968. Viví solo unos años con mi familia ahí y luego nos trasladamos a Mérida”, recordó.

He tenido mucha relación con Izamal, continuó, ahí viven familiares de mi papá y amigos. Cuando vengo a Yucatán, a Mérida siempre voy a visitar Izamal y sobre todo, voy a saludar a María Santísima en su advocación de la Santísima Concepción. Voy a celebrar misa de acción de gracias para agradecerle todo lo que he recibido. Amo Izamal, es una ciudad que nació sagrada y sigue sagrada.

“A los 10 años de edad, el padre Álvaro me invitó para ser acólito en una boda, en ese tiempo iba a celebrar la misa monseñor Castro Ruiz, el entonces Arzobispo (de Yucatán). Al terminar la misa me acerqué a él y le comenté que quería ser sacerdote cuando fuera grande, entonces me dio su bendición y ahí es donde yo lo creo así, surge mi vocación”, compartió.

Posteriormente, participó con grupos apostólicos y tuvo la oportunidad de irse a estudiar a Estados Unidos el idioma inglés, donde vivió con una familia mormona.

El próximo nuncio apostólico de Papúa Nueva Guinea dijo que la semilla de la vocación sacerdotal ya estaba en su corazón.

Detalló que desde hace 23 años que vive fuera de México, desde que fue ordenado sacerdote, el entonces Arzobispo de Yucatán, Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, lo eligió para el servicio diplomático.

“No lo elegimos, nos eligen. Es parte del llamado de Dios. Estando en mi último año de Teología, don Emilio me manda a llamar para decirme que hay la oportunidad de ir a estudiar a Roma en la Pontificia Universidad, la escuela diplomática de la Santa Sede. Me dijo que me iba a Roma pero ya no volvería a México, ya que me quedaría a trabajar ahí”, abundó.

Después de concluir sus estudios comenzó su servicio diplomático donde fue nuncio de Papúa Nueva Guinea en Oceanía, después estuvo en África: en Costa de Marfil y Burkina Faso para posteriormente ser enviado a Estados Unidos en Washington y a Canadá en Toronto. Su última misión fue en Belgrado, en Serbia.

“En la vocación hay que amar dos cosas: las misiones porque son el ADN de la iglesia y la aventura, porque uno no sabe a qué se puede enfrentar, estar siempre confiados en Dios”, señaló.

Para concluir la emisión Alis García pidió a monseñor Fermín Sosa Rodríguez una bendición abierta para todos los radioescuchas y lectores.

La misericordia de Dios es para todos