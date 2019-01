José Salazar/MÉRIDA

La Secretaría de Salud federal reveló que en Yucatán el problema del sobrepeso va en aumento y el año pasado fueron diagnosticados 22 mil casos de obesidad, de los cuales el 65 por ciento, es decir, 14 mil 229, se presentaron en mujeres, y siete mil 772, en hombres.

Esta cifra rebasó la reportada en 2017, cuando fueron 21 mil 326 casos, 13 mil 553 mujeres, y siete mil 773 varones. No es todo, en tan sólo dos años, la cifra se ha duplicado, ya que en 2016 hubo un registro de 10 mil 516.

Entrevistada al respecto, Ileana Fajardo Niquete, directora de Nutrición y Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) para el periodo 2018-2024, señaló que en esta administración se realizarán acciones concretas para frenar la “epidemia” de obesidad que aqueja a la población yucateca y que se presenta en niños y adolescentes.

Recordó que a nivel estatal, las cifras de obesidad son altas. Yucatán, en 2012, salió más alto que el resto de los estados en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut).

“En este momento, muy poco podemos hacer si la población no entiende que la obesidad es una enfermedad. En eso trabajaremos muy fuerte en estos seis años. Cuesta mucho trabajo reconocer el sobrepeso como una enfermedad, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con la diabetes”, mencionó.

Fajardo Niquete, quien tiene Maestría en Obesidad y Síndrome Metabólico, destacó que el sobrepeso se “ha normalizado” entre la población, ya que ocho de cada diez personas presentan este problema.

Mencionó que las cifras de diabetes han aumentado porque cada vez más gente acude al médico, pero lamentablemente muchos llegan con complicaciones y ya no es posible atenderlos en el primer nivel, sino que son referidos al segundo.

“Tenemos que entender que la obesidad es una enfermedad condicionante de la diabetes, que es un mal crónico grave, por eso debemos acercarnos a los centros de salud para una detección y tratamiento oportunos”, advirtió.

Niños

Agregó que se ha realizado un trabajo coordinado entre las secretarías de Salud (SSY), de Educación estatal (Segey) y del Bienestar (antes Sedesol) para detectar a niños con sobrepeso y obesidad en las escuelas y referirlos a los centros de salud para su atención.

Se ha realizado un trabajo coordinado entre la SSY, Segey y Secretaría del Bienestar, antes Sedesol para detectar a niños con sobrepeso en las escuelas. (Archivo/Sipse)

No obstante, indicó, no se ha tenido el éxito deseado, ya que los padres de los infantes no siempre los llevan a las unidades médicas.

“No sabemos si se quedan sólo con el diagnóstico pensando que es algo pasajero o que el niño ‘va a estirar’ y se le quitará cuando crezca, pero se debe entender que es algo grave y debe atenderse desde edades tempranas”, explicó.

“Estamos haciendo la detección y difundiendo los mensajes de prevención, pero al momento de acercarse a los centros de salud es donde se les complica dar ese paso. Eso sucede también con los adultos, muchas personas llegan y cuando les dicen que tienen que pasar con el médico, con el nutriólogo y otros especialistas que intervienen en el tratamiento, les parece demasiado y no regresan”, apuntó.

Consideró que muchas veces se cree que la obesidad se resuelve con una pastilla, como si fuera cualquier otra enfermedad, lamentablemente no es así.

“Ahí es donde tenemos que trabajar muy fuerte, en hacer conciencia de que si se tiene obesidad y se atiende, se va a prevenir enfermedades como la diabetes y sus complicaciones como las amputaciones o la ceguera”, finalizó.