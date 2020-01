'Regañan' a alcaldes de Yucatán por obras innecesarias

MÉRIDA, Yucatán.- Ante las polémicas obras millonarias que proyectan diversos alcaldes de Yucatán para edificar este 2020, como canchas de tenis con valor de tres millones de pesos, arcos de bienvenida presupuestados en seis millones de pesos y conchas acústicas, el Congreso del Estado exhortó ayer a los ediles a priorizar acciones de beneficio directo a la sociedad “porque tienen que entender que la política ya cambió”.

El diputado y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado, Alejandro Cuevas Mena, exhortó a los alcaldes a que prioricen las necesidades de la población.

“Que no estén haciendo obras que no benefician en nada a la ciudadanía, tienen que entender que la política ya cambió, ya no hay recursos extraordinarios para hacer este tipo de obras, y ahora los alcaldes tienen que priorizar las necesidades básicas de los municipios”, afirmó.

Ayer informamos que aunque se traviesa por un periodo de austeridad a nivel local y federal, alcaldes de Yucatán proyectan para este 2020 la construcción de obras polémicas a las que destinan millonarios recursos, como el de Izamal, Fermín Sosa Lugo, quien planea una cancha de tenis con un presupuesto de tres millones de pesos; mientras que el primer edil de Ticul, Rafael Montalvo Mata, proyecta un arco a la entrada de la población al que ha designado un presupuesto de seis millones de pesos.

En tanto, el alcalde de Dzilam de Bravo, Daniel Armando Herrera Rivera, considera la construcción de una concha acústica; entre otros proyectos de ediles que fueron incluidos en el Catálogo de Políticas Públicas y Actos Trascendentales que podrán ser sujetos de plebiscito.

Cuevas Mena hizo un llamado a los alcaldes para que el recurso de infraestructura y lo que logren ahorrar en participaciones lo destinen principalmente a obras que beneficien a la población como agua potable, electricidad, alumbrado público, salud, bacheo de calles, alcantarillado y drenaje.