Ofrecen operaciones de cataratas a 259 yucatecos de escasos recursos quienes podrán mejorar su visión, funcionalidad e independencia, y así, acceder a una mejor calidad de vida, a través de la Jornada de Cirugías de Cataratas “Recuperando miradas” 2022.

Este programa se realiza en conjunto el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, Swiss Foundation Against Blindness in México y la Secretaría de Salud (SSY), refuerzan el compromiso del gobernador Mauricio Vila Dosal de acercar servicios médicos a los lugares más alejados de Yucatán, en beneficio de la población vulnerable.

En ese sentido, Ignacia Castillo Solís, de Celestún, a sus 72 años, reconoció que, gracias a esta intervención, podrá tener mayor independencia al momento de realizar sus actividades diarias y retomar otras, como la costura y la lectura, que tanto disfruta.

“Para mí, esto es una gran ayuda; poco a poco, he ido perdiendo la vista y ya no estoy tan activa como antes. No me gusta ser una carga para mis hijos y nietos; ya voy a poder empezar otra vez con mis costuras, que es lo que me entretiene y me ayuda económicamente”, destacó.

Algunos de los beneficiados.

Calendario de la Jornada de Cirugías de Cataratas

Al poner en marcha la jornada, la directora General del DIF Yucatán, María Teresa Boehm Calero, explicó que, del 28 al 31 de marzo, se atenderá a personas de Mérida, Baca, Cacalchén, Cansahcab, Celestún, Chocholá, Dzemul, Dzidzantún, Hocabá, Hoctún, Kantunil, Kinchil, Kopomá, Mocochá, Muxupip, Tahmek, Telchac Pueblo, Temax, Timucuy, Tixkokob, Tizimín, Tunkás, Umán, Xocchel, Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín, en la clínica Oftalmos.

Posteriormente, agregó, del 4 al 8 de abril, se llevarán a cabo las operaciones en Akil, Dzán, Dzitás, Muna, Opichén, Oxkutzcab, Peto, Sacalum, Teabo, Tekax, Ticul, Tinum y Tzucacab.

La funcionaria reconoció el apoyo y el compromiso con la causa, de Swiss Foundation Against Blindness in México, que trabaja de la mano con estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, siendo esta la primera edición en Yucatán.

Previo a este proceso, se valoró a 364 pacientes del interior del Estado, con diagnóstico de probables cataratas, con sedes en la Clínica Oftalmos y el Hospital General de Tekax; de ahí, se seleccionó a 130 y 129 candidatos, respectivamente, para las cirugías, que serán del 28 al 31 del presente, en Mérida.

Cabe mencionar que las cataratas se caracterizan por la opacidad del cristalino, obstruyendo el paso de la luz; pueden ser congénitas o adquiridas y son la principal causa de ceguera en el mundo.

¿Dónde pedir informes para la Jornada de Cirugías de Cataratas?

Las técnicas quirúrgicas que se utilizará son la facoemulsificación, que consiste en una incisión menor de 3 milímetros para fragmentar y extraer la catarata, por medio de energía ultrasónica, y la extracapsular, que se utiliza cuando aquella es muy dura.

Para más información del programa, está disponible el teléfono (999) 942 20 30, extensión 14337, con atención de lunes a viernes, entre las 8:00 y 15:00 horas.

