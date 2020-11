Oliver Pérez, con más temporada en Grandes Ligas, impartirá sus conocimientos a jóvenes yucatecos

MÉRIDA, Yucatán.- Llegar a las Grandes Ligas y mantenerse en ese escenario durante varias temporadas no es nada sencillo, pero para el ligamayorista mexicano y ex jugador de los Leones de Yucatán, Oliver Pérez Martínez, eso se puede conseguir con constancia, disciplina y esfuerzo, tres aspectos que lo han llevado al éxito como profesional.

Apenas hace unos meses, el pasado 26 de julio, con los Indios de Cleveland, el serpentinero zurdo escribió una página dorada para el beisbol mexicano, al llegar a 18 temporadas jugadas en las Grandes Ligas, con lo que superó a Fernando Valenzuela, Aurelio Rodríguez y Juan Gabriel Castro, lo logró con 38 años de edad y ayer confirmó que continuará en las Mayores por lo menos un año más.

“Fue un momento muy bonito para mi carrera, eso es el fruto de todo el trabajo realizado durante muchos años, me he mantenido en Grandes Ligas por mi disciplina y esfuerzo, además de que sigo viviendo el beisbol con la misma pasión de cuando comencé”, comentó el sinaloense.

Debuta en la Gran Carpa en 2002

El “Paisa” debutó en la Gran Carpa en 2002 con los Padres de San Diego, dos años después de hacerlo con los Leones, y desde ese año ha vestido las franelas de Piratas de Pittsburgh (2003-06), Mets de Nueva York (2006- 10), Marineros de Seattle (2012-13), Diamondbacks de Arizona (2014-15), Astros de Houston (2015), Nacionales de Washington (2016-17) e Indios de Cleveland (2018-20). Ahora se encuentra como agente libre, a la espera de llegar a algún acuerdo con una novena estadunidense.

“Después de terminar la postemporada me convertí en agente libre, por el momento no me han contactado, aunque por lo regular los movimientos comienzan una semana después de finalizar la Serie Mundial, estaré escuchando propuestas para jugar mi temporada 19”, indicó Pérez Martínez, quien es el tercer mexicano con más ponches en las Grandes Ligas, con mil 541.

Sobre la atípica temporada regular de 60 juegos en las Myores, Oliver destacó que fue un buen año para los beisbolistas mexicanos, ya que hubo varios debutantes y dos fueron importantes para que los Dodgers conquistaran el título.

“La campaña corta influyó a que muchos mexicanos suban a las Grandes Ligas, es bueno que vayan apareciendo más beisbolistas. Al final de cuentas fue un año muy importante, dos jóvenes (Julio Urías y Víctor González) hicieron historia, eso es un gran orgullo para nuestro país”, declaró Pérez, que sigue en la búsqueda de ganar su primera Serie Mundial.

Durante los siguientes días, el nacido en Culiacán, estará en Mérida realizando unas clínicas deportivas para jóvenes beisbolistas, como parte de las actividades de la Academia Beisbol Center del Club deportivo Altozano.