La mística del servicio

MÉRIDA, Yucatán.- ¿Qué es lo místico? “El término místico es un adjetivo de tipo calificativo que se usa para designar a las personas o situaciones que tengan que ver con la mística o el misticismo” y el misticismo designa a una experiencia de relación del hombre con la divinidad. El término místico proviene del griego myeín, que significa “cerrado, arcano o misterioso” y de myeomai, que quiere decir ser iniciado.

En la filosofía la mística como actitud personal se centra en realizar una actividad de tipo espiritual con el fin de fusionar el alma humana con la divinidad o las fuerzas que gobiernan el mundo. Esta corriente busca la iluminación interior del alma y para ello profundiza en la inteligencia intuitiva y no en la inteligencia puramente racional. Estos valores, que conforman un sistema de creencias compartido, guían la conducta del conjunto, construyendo una identidad colectiva y una pertenencia a una particular forma de ver la realidad organizacional interna y externa

Para ilustrar este concepto tan usado de visión mística, recordemos la novela infantil Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carrol. Alicia, perdida en el bosque, se encuentra frente a una bifurcación del camino y le pregunta al gato: “¿Qué camino debo tomar?”.

El gato le responde muy sabiamente: “¿Sabes a dónde quieres llegar?”.

Y Alicia responde que no… Entonces el gato le dice: “Y si no sabes a dónde quieres llegar, ¿para qué quieres saber qué camino debes tomar?”.

En síntesis, la visión es la imagen del futuro que procuramos crear y los valores son los caminos, los modos en que vamos a actuar.

Los valores no necesitan ser aprobados externamente por nadie, simplemente tienen significado y son muy importantes para los que forman parte de esa comunidad de trabajo. La identidad organizacional está compuesta por los valores. Si éstos no existen explícitamente, los miembros de la organización pasan su tiempo tratando de descubrir cuáles son los bordes, qué es lo que se puede y no se puede, qué se debe y no se debe, y se entra en dependencia respecto de aquellos líderes que, se supone, tienen el saber, encarnan los valores.

Estos tres principales valores: creatividad, sueños e ilusión, entre otros criterios básicos para normar conductas, son necesarios para que los actuales guardianes del patrimonio cultural (que incuye lo arqueológico) se apropien de este concepto y se garantice la labor que desarrollan en, por ejemplo, los monumentos prehispánicos en Yucatán y en general en México.