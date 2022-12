Orcam MyEye2 en biblioteca de Mérida para personas con discapacidad visual

MÉRIDA, Yuc.- Personas con discapacidad visual de Yucatán tienen a la orden un dispositivo revolucionario que les devuelve la oportunidad de "leer", el cual se puede solicitar sin costo para su uso en la Biblioteca Pública Central “Manuel Cepeda Peraza” de Mérida.

Se trata del Orcam MyEye2 capaz de leer instantáneamente el texto de un libro, la pantalla de un teléfono inteligente o cualquier otra superficie.

Dicho dispositivo fue donado por la Secretaría de Cultura del Gobierno federal a la Biblioteca Central de Mérida, que es el único lugar de Yucatán que cuenta con este accesorio.

El artefacto tecnológico se comercializa en México por un precio de 98 mil 600 pesos, y consta de dos piezas: unas gafas comunes y corrientes, y un dispositivo con cámara y altavoces integrados que se sujeta magnéticamente de las gafas.

Una vez puesto, la persona con poca vista puede identificar personas, muebles, objetos, billetes o leer libros.

Orcam está optimizado para detectar escritura impresa y funciona de forma autónoma, con una batería que dura dos horas a pleno rendimiento y se carga en 40 minutos, a través de un conector USB; permite configuración en 23 idiomas y leer cualquier otra superficie.

Yucatecos ya utilizan el dispositivo

Paulina Vázquez Echeverría y Francisco Castillo Pacheco son dos jóvenes estudiantes yucatecos con discapacidad visual que, mediante el dispositivo Orcam MyEye2, tienen la posibilidad de escuchar textos, reconocer rostros humanos e identificar productos.

Pablo Vázquez Sanguino, padre de Paulina Vázquez señaló que “ella leía todo en Braille, pero no en cualquier lado hay el sistema Braille; entonces, con esos lentes, ella puede leer distintos libros e, incluso, cuando camina, le dice que hay algo frente de ella, le da instrucciones”.

Por su parte, Francisco Castillo platicó que nota avances incomparables en su enseñanza y no dudó que, más adelante, podrá descubrir o profundizar en otros temas, como la natación, luego de resultar medallista en los Juegos Paranacionales de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade) 2022.

“Me gustó mucho la tecnología de los lentes, la verdad sí me gustaron, me dice cuántas personas hay, puedo leer en negro y ya me ayudan mucho, pero en lo que más me ayudan es en las personas y la lectura. Me gustó mucho y me gustaría aprender más cosas con el aparato, sobre formación cívica, cuentos, historia, etcétera”, afirmó.

Su madre, Merly Pacheco Ramos, resaltó beneficios como "ya no hay necesidad de que yo le diga: ‘De tal página, en el lado izquierdo, hay el número de página o está tal dibujo’; directamente, la cámara Orcam es la que le está diciendo, lo va ubicando”.

Quienes requieran este servicio pueden solicitarlo sin costo, presentando una identificación oficial y cumpliendo el reglamento, dentro de la planta alta de la citada Biblioteca, en la calle 55 por 62 del Centro de Mérida.

El servicio se brinda por dos horas, de lunes a viernes entre las 8:00 y 21:00 o sábados de 9:00 a 14:00.

