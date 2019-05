Esta semana se define el futuro de Orduña en Venados

Marco Moreno/Mérida

Esta semana será crucial para el actual estratega de los Venados FC, Sergio Orduña Carrillo, ya que se definirá su futuro al frente del equipo yucateco para el siguiente torneo, aunque el timonel ha dicho que le gustaría continuar con el plantel.

A unos días de romper filas, ayer, en conferencia de prensa, el estratega morelense Orduña Carrillo comentó que hasta el momento la directiva que encabeza el yucateco Rodolfo Rosas Cantillo no lo ha contactado para ver si situación contractual con el equipo.

“La verdad, no he tenido pláticas con ellos, respecto a mi renovación; sí he hablado de otros temas, pero de ver si sigo o no, todavía. A pesar de esto estoy tranquilo, estoy listo para ver si continuo o no, esto es parte del futbol”, destacó.

Destacó que le gustaría resolver este tema esta misma semana, “ya que muchos piensan que tenemos tiempo, cuando la realidad es otra, ya que a mí me gusta trabajar paso a paso, sentar cada ladrillo e ir forjando una buena base. Hay que tener un proyecto que se respete, de otra forma terminan como el torneo pasado, peleando el descenso”.

Agregó que cumplió con el objetivo, que era salvar al equipo del descenso, y después de eso se dieron las cosas, el equipo funcionó como debía y se lograron cosas interesantes. “Hay que seguir trabajando y buscar que las cosas sucedan”.

Algo a destacar de este torneo fue que regresó la afición al estadio, “cuando inicié apenas iban tres mil a lo mucho, al término la cifra no bajaba de 10 mil aficionados, eso es lo bonito de futbol, ahora le gente ya se identifica con Venados”.

“Ya estoy listo para cuando la directiva me diga que siga adelante, ya tengo mi planeación para armar un buen equipo y superar lo hecho este torneo, donde la ‘vara’ quedó muy alta, y si soy yo (el director técnico), buscaré superarla”, afirmó.

Indicó que “puedo decirles que llegué a Mérida hace cinco meses y ahora tenemos a un equipo ganador, lo sacamos del fondo de la tabla y lo colocamos en los primeros planos, y digo sacamos, porque todos fuimos artífices de esto, directivos, entrenadores, jugadores, ustedes (prensa) y sobre todo la afición, que siempre creyó en la institución”.

Mencionó que nunca estará satisfecho con lo hecho hasta ahora, ya que siempre se pondrá retos en el camino, pues ésa es su filosofía en la vida.

Torres, a aportar su experiencia

El delantero de los Venados Esteban Torres aseguró que se sintió bien en su primera temporada con el cuadro astado, y el continuará ahora con el equipo de la Tercera División, que visita mañana al Atlético Cuernavaca, en los 32vos de final de este circuito.

El de Ciudad Madero, Tamaulipas, reconoció que se siente de maravilla con los Venados y quiere seguir perteneciendo a la institución astada; además, todavía tiene contrato con el club.

“Sin duda, agradezco el apoyo que me brindaron en este primer torneo con el equipo grande. En un principio yo vine para la tercera división, pero me usó mucho el profesor y le respondí con anotaciones”, consideró.

Parte de mi adaptación en el primer equipo fue que sumaba minutos de menor y ésa fue otra faceta que cumplió el equipo, lograr los minutos de menor durante toda la temporada y se combinó con buenas actuaciones en el certamen de Ascenso.

Reconoció que hoy hará el viaje con el equipo de tercera con destino a Cuernavaca en busca de una victoria en patio ajeno en el inicio de los 32vos de final del circuito, y espera aportar su granito de arena al cuadro yucateco.

Aseguró que quiere llegar a la final con los Venados, pero para eso se tiene que trabajar duro y desde que concluyó el Ascenso para el ha estado a disposición de los entrenadores.

Por su parte otro elemento que tuvo actividad en la recta final del certamen fue el argentino Franco Faria quien se recupero de sus lesiones y ayudo a la escuadra a cerrar de gran manera el certamen.

Reconoció que ya termino su contrato con Venados, pero le quedan aun unos meses con los Pumas de la UNAM, y espera poder resolveros esta semana, ya que igual que Torres quiere seguir con los astados para la siguiente campaña