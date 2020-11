Yucatán: enfermos renales corren riesgo mayor en caso de contagiarse de Covid-19

MÉRIDA.- Después de diferentes investigaciones, especialistas ya saben que el Covid-19 afecta con mayor incidencia a pacientes que tienen particularmente enfermedades pulmonares o renales.

"En la medida que los médicos van conociendo más sobre el Covid-19, se ha hecho evidente que el virus impacta especialmente a aquellos con condiciones médicas existentes, como la enfermedad renal o de afectación de vías respiratorias", se dijo.

Por lo mismo, manifestó que los pacientes con enfermedades renales son un grupo vulnerable ante el Covid-19, por lo que personal médico y de enfermería del Hospital General del ISSSTE de la colonia Pensiones aplican desde el inicio de la pandemia los protocolos sanitarios para garantizar la atención a este tipo de pacientes.

De acuerdo con la Dirección General del hospital, desde que comenzó la alerta sanitaria a la fecha se han brindado 955 consultas del servicio de Nefrología y se han realizado 3 mil 357 sesiones de hemodiálisis a pacientes Covid y No Covid.

Pacientes renales, con mayor riesgo de Covid-19

En relación a esto, la responsable del área de Hemodiálisis del Hospital Regional del ISSSTE, Silvia Ortiz Martín, informó que los pacientes renales, que reciben hemodiálisis tienen un mayor riesgo de contraer el Covid-19 porque no pueden hacer cuarentena en casa, ya que necesitan acudir a su tratamiento.

"Actualmente, tenemos unos 30 pacientes renales con tratamiento de hemodiálisis, los cuales vienen con mayor frecuencia al hospital que la mayoría de los derechohabientes; por ello, las estrategias de control de infecciones y el distanciamiento físico en la unidad de hemodiálisis han limitado la propagación del Covid-19 entre estas personas", declaró la especialista en Enfermería.

Sostuvo entre otras cosas, que desde el inicio de la pandemia, el hospital del ISSSTE decidió dividir a los pacientes renales en dos turnos, matutino y vespertino, destinando el segundo a aquellos que presentan síntomas de Covid-19 y con lo cual "aseguramos el distanciamiento, se limita la propagación del virus y garantizamos que los enfermos reciban su tratamiento", apuntó.

Declaró a la vez, que a los pacientes renales con síntomas de Covid-19 se les asigna un enfermero, el cual con las medidas de protección aplica el tratamiento y al término de la sesión se procede a sanitizar el área de acuerdo con los protocolos del sector salud.

Ortiz Martín subrayó que los pacientes que reciben diálisis no deben tener miedo de ir al médico ni a los hospitales a causa del Covid-19 porque es fundamental que los pacientes continúen recibiendo la atención que necesitan, los problemas renales no son una enfermedad que pueda posponerse o que no demande tratamiento constante y ellos lo saben, sentenció.