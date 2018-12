Francisco Puerto/Mérida

Con $80 mil, Isaías Castillo Cruz logró que los padres de su novia fallecida, Selmy C. C., de 18 años, lo perdonaran. Y es que por conducir en estado de ebriedad una moto y chocar con un ciclista por no guardar su distancia, ocurrió la tragedia en carretera Tixkuncheil-Baca.

Ante la juez de control Elsy Villanueva Segura, los padres de la víctima y la gente que resultó con lesiones en este accidente, Isaías llegó a un acuerdo reparatorio por los delitos de homicidio y lesiones, ambos cometidos por culpa.

Los hechos sucedieron el 24 de noviembre pasado, en la vía Tixkuncheil-Baca. La pareja se retiraba de un torneo de lazo, donde habían ingerido bebidas embriagantes y se dirigían a Tixkuncheil en una moto.

Sin embargo, por estar ebrio, el conductor de dicho vehículo no guardó su distancia del ciclista Miguel Angel Pool, que llevaba arrastrando otra bicicleta, por lo que la colisionó por alcance. Por el golpe su novia salió disparada de la motocicleta y cayó varios metros adelante. Falleció de inmediato.