Pagaron un Airbnb en Ciudad Caucel y les roban todas sus cosas

MÉRIDA, Yucatán.- A través de Facebook, la señora Margarita Zapata denunció públicamente que ella y su familia fueron víctimas del robo de todas sus pertenencias en una casa que rentaron en Ciudad Caucel por medio de la aplicación “Airbnb”.

Según detalló, les robaron todo su equipaje, y aunque se pidió apoyo a la Policía, fue imposible seguir el caso porque al día siguiente de esto tenían que regresar a Puerto Vallarta, Jalisco, donde radican, y no pudieron recuperar nada.

La publicación fue hecha este jueves, y la mujer señala que ella y su familia vinieron a Mérida y rentaron una casa en Ciudad Caucel por medio de “Airbnb”. Luego salieron para reunirse con sus parientes, pero al regresar se percataron de que les habían robado todo el equipaje del lugar que rentaron.

La puerta no estaba forzada, y al reportar lo ocurrido a la dueña del sitio en arrendamiento, ésta dijo no saber nada, a pesar de que no había daños visibles al acceso y pareciera que fue abierta la puerta con llave.

Se pidió el apoyo de la Policía, pero nada se pudo hacer, pues la señora Margarita Zapata dijo que, incluso, se les habría señalado de “auto-robo”, y no pudieron dar seguimiento al caso porque al día siguiente tenían que viajar de nuevo.

Lo único que pudo hacer fue dejar constancia a través de redes sociales para que las personas que rentan casas por medio de esta aplicación tengan cuidado para no ser víctimas de estos ilícitos.

