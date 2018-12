Patricia Itzá/MÉRIDA

A partir de este viernes la Delegación del Trabajo en el estado comenzará a realizar operativos de verificación para detectar si todas las empresas cumplieron con la entrega de los aguinaldos. En el estado se estima que solo el uno por ciento de las empresas se retrasa en la entrega de esta prestación.

La encargada del despacho de la delegación Federal del Trabajo, Marta Sosa Marín, indicó que tal como marca el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se estipula que la fecha límite es antes del día 20 de diciembre; “por lo general se confunde y piensan que ese día es el último, pero la realidad es que ya el 19 deben de haber cumplido esa obligación”.

Se estima que alrededor de 17 mil patrones en el estado tienen la obligación de realizar el pago de aguinaldos.

“Después de lo estipulado en la ley se podrá obligar a las empresas a comprobar que han pagado los aguinaldos, por lo que a partir del día 21 diciembre se estaría calculando visitar alrededor de 30 empresas hasta el 28 de febrero para saber si cumplieron o no”, explicó la encargada.

Afirmó que respecto a los años anteriores se ha visto que alrededor del uno por ciento no paga oportunamente “lo hacen el día 20 de diciembre, porque piensan que ese es el último día, por lo que es importante recalcar que la fecha límite es el 19, de ahí el incumplimiento no es porque no lo paguen”.

Dijo que respecto a nivel nacional se puede decir que Yucatán es de los estados que cumplen a tiempo el pago del aguinaldo, debido a que desde antes de que inicie la temporada decembrina se les hacen diversos recordatorios mediante los diversos medios de comunicación.

Sanciones

Recordó que las sanciones por incumplir este pago es de 50 a 250 unidades de medida de actualización (Umas), que actualmente es de poco más de 80.60 pesos; por lo que las empresas podrán hacerse acreedores a multas de hasta 20 mil pesos por cada trabajador.

“El pago del aguinaldo, deberá ser equivalente a quince días de salario como mínimo, todo trabajador tiene derecho a que se le pague la parte proporcional que corresponda al tiempo que laboró en el año”, recordó.

De igual manera Sosa Marín, dijo que a partir de este 21 de diciembre se puede plantear las quejas mediante llamadas telefónicas, correos o de manera presencial, para que se le haga una inspección aquella empresa que no cumplió.