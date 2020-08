Profeco llama a las escuelas privadas a regular sus colegiaturas

MÉRIDA, Yucatán.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhorta a colegios privados a regular sus colegiaturas. Hasta el momento no hay quejas, pero sí un gran número de padres de familia acuden a esta instancia para pedir información, conocer sus derechos y hasta saber qué podrían reclamar en un momento dado, informó la delegada de esta dependencia en Yucatán, Sisely Burgos Cano.

Precisó que es importante que los propietarios de colegios particulares ajusten los costos de inscripción y colegiaturas para el ciclo escolar 2020-2021, por lo que invitó a los padres de familia a acercarse a dialogar con directivos sobre la situación de ambas partes.

“El acuerdo que publicamos a través de nuestra página oficial, a nivel nacional, en el que destaca que las escuelas y los padres de familia se sienten a platicar para conciliar pagos de colegiaturas e inscripciones de acuerdo con el nuevo modelo educativo que se va a impartir”, indicó.

La funcionaria federal dijo que muchas personas comentan y acuden a esta instancia, porque manifiestan que como las clases no serán presenciales los costos no deben ser los mismos, pero en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo podrían hacer uso de la Profeco para un proceso conciliatorio.

“Hasta el momento no hay una queja radicada pero sí hemos recibido a gran número de padres de familia que se cercan para solicitar información, conocer acerca de sus derechos y en un momento dado qué pueden reclamar, nosotros tenemos en cuenta que los padres de familia van a optar por la sugerencia que les estamos haciendo de intentar conciliar con los directores de los colegios a los que acuden sus hijos”, expuso.

Agregó que aunque la Profeco no tiene permitido establecer montos de colegiaturas y otros servicios, está en sus facultades recomendar ajustes en los precios por lo que esperan que las escuelas privadas se sensibilicen con esta situación por la que están atravesando todos.