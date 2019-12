'En capilla', 10 alcaldes del Estado por no pagarle a ex trabajadores

Israel Cárdenas/Mérida

El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán dio a conocer que 10 ayuntamientos están en proceso de ejecución de sentencias tras negarse a pagar 120 millones de pesos en laudos laborales a favor de ex trabajadores despedidos sin liquidación, y que ahora los alcaldes de estas localidades pueden ser destituidos del cargo.

El secretario de Acuerdos del citado tribunal, en funciones de presidente, Omar Ferriol González, reveló que entre estos municipios figuran Tixkokob, Kanasín, Seyé, Hunucmá y Oxkutzcab, cuyos expedientes serán turnados al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación, con sede en el Estado, el cual atiende las inejecuciones de las sentencias locales.

“Hay 10 ayuntamientos de Yucatán que están en ‘capilla’, el proceso de ejecución de sentencia se refiere a una fase después de haber dictado el laudo, con el cual termina el procedimiento, pero no el juicio, ya que los ayuntamientos no pagan a los ex trabajadores”, explicó.

Dijo que si hubiera el laudo, se condenara al Ayuntamiento y se pagara, no habría problema, “pero en estos casos el municipio no pagó y entonces empieza el proceso de ejecución”.

Entre las medidas que el Tribunal puede tomar para hacerse de los 120 millones de pesos se encuentra agotar un procedimiento de ejecución “turnarlo a la Corte para que ordene lo que proceda, que puede ser la destitución de su cargo”.