Yucatán: ¿Cuánto te deben pagar por trabajar el 16 de septiembre?

MÉRIDA, Yuc.- Muchas empresas atraviesan momentos difíciles debido a la pandemia de coronavirus, sin embargo, este jueves 16 de septiembre si se mantienen laborando tendrán que otorgar una bonificación a sus empleados por ser un día inhábil contemplado en la ley.

Por ello, si trabajas este jueves debes saber que el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, señala que el 16 de septiembre es considerado inhábil por la conmemoración del aniversario de la Independencia de México.

Ante esto, el artículo 75 indica que todos los empleados que trabajen dicha fecha se les pagará, además de su sueldo, un salario doble extra.

Pago triple

Muchos le llaman el famoso "pago triple", ya que se paga el día festivo que se supone debían descansar, pero también como una "pena" al dueño de la empresa por hacer trabajar a sus empleados, debe pagar el 200% adicional.

Se debe tener en cuenta que si no trabajas ese día, el patrón no está obligado a realizar dicho pago o si es tu día descanso no estás obligado a trabajarlo.

El próximo día inhábil es el lunes 15 de noviembre por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana (20 de noviembre), que de trabajarlo deberás recibir el "pago triple".

