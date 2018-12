Agencias/CIUDAD DE MÉXICO

Nuevas noticias para los millones de usuarios en México que utilizan WhatsApp, pues uno de los sitios que sigue de cerca las novedades de la plataforma tanto para Android como para iOS y a la que conocemos como WABetaInfo ha mencionado que los pagos por WhatsApp llegarían pronto a nuestro país, tanto para Android como paras iOS.

Según publica unocero.com, fue a inicios de 2018 cuando WhatsApp lanzó oficialmente WhatsApp Payments o Pagos de WhatsApp en la India, donde básicamente es posible enviar y recibir dinero a través de WhatsApp, así como realizar pagos en comercios a través de la aplicación gracias a la posibilidad de escanear códigos QR como sucede en servicios como Mercado Pago.

NEWS: WhatsApp Payments will be available in future in Mexico for iOS and Android! 🇲🇽