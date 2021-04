Circula un video por las redes sociales con esta propuesta que me parece magnifica: Poner de moda la felicidad. La felicidad viene de una decisión interior, de ver lo bueno de la vida, de ser optimista, de tomar las experiencias positivas o negativas como aprendizaje, de asumir el dolor y la soledad que en ocasiones la vida nos presenta, darles su tiempo y seguir adelante.

En la vida el camino no siempre es fácil, en ocasiones hay acantilados, malos tiempos, piedras, obstáculos, pero la felicidad radica en la manera en que decidimos caminar por ese camino que el destino o la vida nos presentan. La felicidad no es reír constantemente, no es evitar o evadir las experiencias que nos tocan. La felicidad es esa paz interior que viene de enfrentar las adversidades con aceptación y con optimismo. Por supuesto que hay temporadas difíciles en las que la felicidad parecería imposible, sin embargo, si nos esforzamos un poco siempre hay un rayo de esperanza, siempre hay la posibilidad de volver a caminar con tranquilidad una vez que termine la tormenta.

Las pérdidas, los desprendimientos y fracasos nos piden un tiempo de duelo para recobrar las fuerzas y el ánimo; son tiempos difíciles que nos enfrentan con nuestros miedos y con nuestros demonios. Este video propone algunos pasos que pueden ayudar a encontrar la manera de vivir con felicidad, con serenidad. Suenan sencillos aunque requieren de constancia y disciplina para lograr vivir de acuerdo a ellos.

El primer paso es ha momentos sean complejos, lo más importante es tu actitud y la manera en que decides enfrentar los problemas.

Paso número tres, rodéate de personas maravillosas que valoren lo que vales y que te brinden confianza, amor y seguridad. Hay muchas personas negativas en la vida que te llevan a ver el lado oscuro del mundo, pero también hay personas luminosas y positivas que te brindan luz en la oscuridad. A la hora de elegir a tus amigos, a las personas que te rodean, recuerda esto, y a la hora de decidir cómo debes ser, también recuerda que es mejor ser una de estas personas que una que siempre encuentra lo negativo y el dolor en toda experiencia.

El paso cuatro es difícil de entender dentro de los consejos de cómo ser feliz, porque te aconseja que si necesitas llorar, lo hagas. El llorar, el dolor, la soledad no te alejan de la felicidad, esos momentos hay que vivirlos, el desahogo es el primer paso hacia la libertad emocional. Las personas que evaden el dolor, que no aceptan los problemas, no son más felices, les toma más tiempo superar el dolor porque no lo enfrentan. Si vives el dolor en su momento, si comprendes y te das tiempo para vivir el duelo que representa cualquier pérdida o fracaso, entonces tienes más posibilidades de reencontrarte con la serenidad.

El quinto paso es que nunca es tarde para decir “sí”. Hay que decir sí a los sueños, sí a volver a amar, sí a vivir la vida y sí la felicidad. Siempre hay una nueva oportunidad, pero tenemos que atrevernos; el miedo al dolor o al fracaso sólo nos estanca, sin darnos cuenta, nos hace hundirnos en lo mismo de lo que estamos huyendo. Si dejas que el miedo triunfe, si ya no te atreves a intentarlo, entonces sí tienes que enfrentar el dolor y el fracaso de ni siquiera atreverte a intentarlo. El sí encierra compromiso y deseo de ser feliz.

Por encima de todo, el paso seis te dice que me-reces ser feliz. Hay muchas personas que viven su vida en el dolor porque piensan que es lo que les toca, que es la manera de vivir, cuando todos tenemos derecho a la felicidad si decidimos vivirla, tenemos derecho a ser protagonistas de nuestra historia y decidir nuestra manera de caminar por la vida.

Hoy la decisión está en tus manos, ¿Tú cómo decides caminar tu vida? Yo te aconsejo que a partir de hoy decidas caminarla de forma ligera, a partir de hoy pon de moda la felicidad.