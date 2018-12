Novedades Yucatán/MÉRIDA

El papá de la pequeña Silvana, la menor que fue sustraída por su madre el pasado martes en la comisaría San José Tzal, convocó a una manifestación este viernes a las nueve de la mañana en la Plaza Grande, ya que asegura que quienes lo golpearon para arrebatarle a la menor, aún continúan libres.

El caso de la pequeña se hizo viral en redes sociales, cuando familiares del señor Irving Cervera, papá de la menor, compartieron en redes sociales un video en el que se aprecia cómo dos sujetos le arrebatan a la pequeña y luego huyen en un vehículo rojo.

Al respecto, el papá asegura que su salud fue severamente afectada a causa de esta situación, ya que quienes colaboraron con esta maniobra, lo golpearon en varias ocasiones al grado de fracturarle una costilla. El joven padre asegura que tras estas agresiones incluso presenta expulsiones de sangre a través del vómito o la orina.

En entrevista con este medio, dicha persona convocó a una manifestación frente a Palacio de Gobierno este viernes 7 de diciembre a las 09:00 horas, ya que asegura que, aunque presentó una demanda contra los supuestos agresores, hasta el momento no se ha realizado ningún procedimiento en su contra: "siguen en las calles, como si nada", indica.

Irving Cervera manifestó que ha decidido hacer pública esta situación ya que hasta el momento, ninguna institución o asociación le ha ofrecido apoyo a pesar de que la niña vivía con él desde hace 4 años.

"No porque soy hombre no me van a hacer caso; si yo hubiese sido el que se llevó a la niña, la cosa sería diferente", dice.

¿Y la menor?

Asegura que la pequeña Silvana vive con él desde sus tres meses de edad y que nunca se había presentado una situación similar con la madre de la menor. Sobre ella dijo: "No sé por qué está actuando de esa manera. Si hubiese querido llegar a un acuerdo lo hubiese hecho bien".

Por el momento, la mamá de la menor es la que tiene a la niña para evitar que sea trasladada al Centro de Atención Integral al Menor En Desamparo (Caimede).

Por último, el papá reiteró la invitación a todos aquellos que deseen asistir a la manifestación, ya que busca meter "presión" a las autoridades correspondientes y aseguró que por su parte, peleará por la custodia de su hija, "busco que se me haga justicia", expresó.