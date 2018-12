Israel Cárdenas/MÉRIDA

En el Congreso del Estado se aprobó por mayoría la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Mérida, que contempla 3 mil 317 millones 341 mil 290 pesos, así como reformas a la Ley de Hacienda de la Comuna meridana.

Tras un debate entre diputados del PAN y Movimiento Ciudadano, la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal avaló por mayoría dicho paquete fiscal, con el voto de diputados de Acción Nacional, del PRI y de Morena.

En la sesión, la diputada por Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea hizo tres observaciones, la primera relativa a la Ley de Ingresos en el rubro de impuestos.

Explicó que el Ayuntamiento considera tener en 2019 un incremento de 156 millones de pesos en relación con el ejercicio anterior, cuando estimaron 888 millones de pesos, mientras que para el año por venir prevé captar mil 45 millones de pesos, pero la comuna no indica de dónde saldrán esos recursos, toda vez que no habrá aumento del impuesto predial.

La segunda observación de la diputada fue la referente al Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones, rubro donde hay una diferencia de 128 millones de pesos de más, dado que el año pasado fueron 409 millones de pesos y para 2019 estiman recaudar 537 millones de pesos, y no se clarifica de dónde viene dicha estimación.

Milagros Romero agregó que la tercera observación es sobre las participaciones federales. El Ayuntamiento de Mérida estipuló en su Ley de Ingresos que la captación será de cero, mientras que este año se estimó recibir 366 millones de pesos.

“Todos sabemos que los alcaldes se fueron a la Cámara de Diputados a pedir apoyos y claro que van a llegar. Si no se estiman esos recursos y llegan, entonces ya no son fiscalizables y los pueden usar en el rubro que quieran, y entonces eso no es transparente ni correcto”, explicó.

Milagros Romero agregó que la autoridad municipal no incluyó en su Ley de Hacienda el cobro del impuesto predial al Aeropuerto Internacional de Mérida.

A esto la coordinadora de los diputados del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, defendió la propuesta de la comuna y destacó el hecho de que el Ayuntamiento no contemple incremento de impuestos a los meridanos y que se haya ajustado a lo que marca la ley dice en el caso del predial.

Llegan para aclarar

Tres alcaldes comparecieron este miércoles ante la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado para aclarar las dudas de los diputados surgidas durante el análisis de sus leyes de ingresos, leyes de hacienda y reformas a éstas.

Se trata de los presidentes municipales de Dzidzantún, Ismael Aguilar Puc; de Tzucacab, Javier Cuy Canul, y de Dzan, Luis Manuel Novelo Ku.

Aguilar Puc explicó a los diputados en qué consiste su propuesta de disminuir el monto por impuesto predial para la franja de playa del puerto de Santa Clara, cuya tarifa se disparó diez veces durante el trienio 2015-2018 del anterior alcalde por el PAN, Raúl Torres Faisal.