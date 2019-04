José Salazar/Mérida

Los 130 médicos residentes de las especialidades de pediatría, medicina interna, ginecoobstetricia, urgencias, trauma y ortopedia del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” se declararon este martes por la tarde en paro permanente, debido a que la Secretaría de Salud Federal les adeuda las dos quincenas de marzo, más lo transcurrido de abril.

La asamblea permanente inició a las 14:30 horas de este martes, en el auditorio del nosocomio y se mantendrá, dijeron los galenos, hasta que las autoridades cumplan con los pagos.

“Vemos que cada día crece la plantilla de secretarias, personal de oficios generales y asistentes, pero para el personal médico nunca hay incrementos, al contrario, toda jubilación la cubre el hospital con residentes”, indicaron.

“Nos quieren obligar a cubrir los servicios de urgencias, cuando hay médicos supuestamente con base contratados para ello. Los directivos no intentan resolver la falta de personal de base; en vez de ello, prefieren amedrentarnos con que si no cubrimos los servicios, puede haber represalias o morir algún paciente. Eso no tiene por qué ocurrir, ya que el hospital tiene gente de base y contrato”, indicaron los representantes de cada especialidad.

Los médicos residentes afirmaron que reciben entre cinco y seis mil pesos quincenales, antes de impuestos (les retienen ISR) y que laboran jornadas que van de 18 a 36 horas continuas.

Además, aseguraron que la Secretaría de Salud giró un oficio en donde informa que debido a que no les correspondía bono sexenal, en la primera quincena de abril se les retendrán tres mil pesos, que equivale al 42 por ciento de sus ingresos.

Mencionaron que luego de que inició el paro de labores, el jefe de Enseñanza del Hospital, el ginecoobstetra Fausto Sánchez acudió al auditorio para pedirles que cubrieran urgencias; sin embargo, los residentes se manifestaron en desacuerdo y dijeron que de acceder a cubrir esa área el hospital no tomará en cuenta la necesidad de gestionar las becas que se les adeudan.

“Existen médicos contratados para esas áreas. Las deficiencias que existan tienen que ser subsanadas por las autoridades correspondientes. Nos encontramos en el auditorio del hospital y aquí continuaremos hasta que nos garanticen el pago pendiente”, apuntaron.

En relación con la presunta suspensión de labores de médicos residentes, el director del Hospital Agustín O’Horán, Marco Antonio Cetina Cámara, dijo que los profesionales de la salud del nosocomio continúan prestando el servicio habitual en las áreas de urgencia y obstetricia.