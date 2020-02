MÉRIDA, Yucatán.- El aumento de los feminicidios en el país ha provocado que la población exija una solución por parte del gobierno, este llamado ha tomado fuerza tras los casos de Ingrid, quien fue asesinada por su pareja, y Fátima, menor cuyo cuerpo apareció con huellas de tortura dentro de un costal envuelto con una bolsa de plástico.

Este último feminicidio ha generado que grupos de activistas lanzan una convocatoria en redes sociales con el hastag #Undiasinmujeres para realizar un paro nacional el próximo 9 de marzo.

Esta iniciativa busca convocar a que tanto mujeres como niñas no salgas a las calles, no compren, no vayan a la escuela y no acudan a trabajar.

La campaña ha sido apoyada por muchos empleadores y gobiernos del país, como es el caso del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, quien es su cuenta de Facebook mostró su solidaridad con la lucha de la mujeres al publicar "en Mérida nos sumamos a #UnDíaSinNosotras. Como parte de nuestras acciones a favor de las mujeres, hemos decidido apoyar a las trabajadoras que deseen participar en el paro nacional".

De igual forma, algunos comercios de la ciudad se sumaron a la iniciativa permitiendo que sus empleadas no asistan a trabajar ese día.

Asimismo, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) se sumará al paro nacional, respaldando a las académicas, alumnas y trabajadoras administrativas y manuales que quieran participar.

"La creciente ola de violencia contra las mujeres, que ha sacudido los cimientos de la sociedad mexicana, requiere de todas las voluntades para construir nuevas formas de convivencia social.

Nuestra Alma Máter respalda el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y trabaja para construir comunidades empáticas con pleno respeto a los derechos humanos", informó.

Algunos profesores de escuelas privadas también se unieron al dejar que las alumnas se queden en casa, mientras que los hombres asistirán a clases para tomar charlas de concientización.

Sin embargo, las activistas también indicaron que quienes no puedan unirse al paro nacional muestren su apoyo usando alguna prenda de color morado.

Con esto, las mujeres buscan ser escuchadas y tomadas en cuenta ante la problemática que se vive hoy en día ante el grave aumento de feminicidios en México, país en donde matan a 10 mujeres cada día.