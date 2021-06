Preparan funeral de tres partidos tras no recibir los suficientes votos en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- A partir de septiembre próximo los partidos Encuentro Solidario (PES); Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México dejarán de recibir financiamiento público en Yucatán, luego de que en las recientes elecciones del domingo 6 de junio no alcanzaron el 3 por ciento de votos mínimo requerido para continuar en la actividad política.

Hay que recordar que estos tres partidos políticos son de reciente creación, el PES recibió su registro el 4 de septiembre de 2020, y los demás luego de recursos jurídicos, pero todos desaparecerán también de la política nacional dado que en la elección federal tampoco lograron el 3 por ciento del total de los sufragios.

Ayer el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), Hidalgo Victoria Maldonado declaró que cuando termine el proceso de impugnaciones de las elecciones a diputados locales y a regidores en Yucatán, iniciarán con el proceso de liquidación a los citados tres institutos políticos.

Hay que precisar que en las elecciones de diputados locales en Yucatán el Partido Encuentro Solidario obtuvo el 1.53 por ciento; Fuerza Social por México recibió 1.45 por ciento, y Redes Sociales Progresistas obtuvo 0.51 por ciento, por lo que se quedaron sin derecho a financiamiento público.

Hay que recordar que con base en el presupuesto 2021 del Iepac se consideró otorgar todo este año al Partido Encuentro Solidario (PES) 3 millones 830 mil 831.35 pesos de financiamiento público estatal; cantidad similar para los otros dos institutos políticos que con posterioridad fueron ratificados con el registro. En el caso del PES empezó a recibir financiamiento público local desde octubre pasado.

El secretario ejecutivo del Iepac, Hidalgo Victoria declaró que “hasta ahorita los números no les alcanza (a los tres partidos) pero no podemos ahora decir que perdieron el registro sino hasta que termine el proceso de impugnaciones, podemos decir que de conformidad con el registro de los cómputos no alcanza, sin embargo está reciente la resolución de las impugnaciones, y hasta que queden firmes todos los municipios entonces se determina quiénes perdieron el registro”.

