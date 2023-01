Pedirán aumento al pasaje de las rutas foráneas de Yucatán

Por el arranque de año un tanto complicado para el sector, en que se ha tenido un incremento al costo de los combustibles y las refacciones de los vehículos, la Unión Nacional de Transportistas por el Cambio (Untrac) informó que en las siguientes semanas volverán a presentar a las autoridades estatales la solicitud para ajustar las tarifas del transporte, particularmente en las rutas foráneas.

El secretario general de la Untrac, Juan Manuel Medina Castro, explicó que a mediados del 2022 los operadores hicieron un estudio sobre la vialidad de servicio que ofrecen, en el que se planteaba un ajuste al costo del pasaje, mismo que fue entregado al Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut).

Sin embargo, al no haber obtenido respuesta favorable, los transportistas cerraron el año con los mismos costos, y si bien han logrado recuperar la demanda del servicio casi al 100 por ciento tras la pandemia, es necesario que se vuelva a hacer un nuevo estudio sobre el sistema de transporte para verificar las tarifas de los usuarios.

“Nosotros vamos a volver a contratar a los especialistas para que puedan hacer otro estudio sobre el sistema de transporte, ahora más actualizado, y entonces volver a presentar la solicitud a las autoridades para pedir un ajuste a las tarifas, puesto que ya llevamos varios años con los mismos precios en las rutas foráneas”, explicó.

Un complicado inicio de año para los transportistas

Indicó que desde hace 5 años, la Untrac no realiza un aumento del costo en el pasaje en sus rutas, por lo que a pesar de que en este 2023 se haya recuperado un poco la demanda del servicio, aún no resulta del todo suficiente para los choferes de las combis.

“Ya hemos pedido el aumento, pero todavía no nos han autorizado, se tiene que volver a plantear, no nos queda de otra, porque la situación es complicada, se va a hacer otro estudio socioeconómico y se va a mandar para que vean los gastos que hacemos y no hemos tenido una respuesta favorable”, aseveró.

Medina Castro subrayó que en este inicio de año se han presentado aumentos a otros productos de la canasta básica, derivado de la inflación, lo que a su vez se refleja en una afectación para todos los operadores que se dedican al sector transportista.

Resumió que la Untrac reanudó este 2023 con el total de sus unidades, es decir alrededor de mil 300 que operan en 96 de los 106 municipios del interior del Estado, con un número similar de socios. Por ello, se estima que la recuperación sea positiva para los siguientes meses.

Finalmente, expuso que aspectos como el regreso a clases en las escuelas y universidades en este mes también ha ayudado a que la demanda del servicio mejore, en que la ocupación de las unidades ya es muy similar a la que se tenía en el mismo período del 2019, antes de la pandemia.