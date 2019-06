Novedades Yucatán/MÉRIDA

El cine siempre es un pretexto para expresar la amistad y el amor: una prueba de esto fue la propuesta de matrimonio que se vivió este domingo en una función de Toy Story 4, en Mérida. La feliz pareja es la conformada Pamela Pérez Lara y el Álvaro Brito García, quien dio una bonita sorpresa al realizar dicha propuesta en una sala de los Cines Siglo XXI.

Esta inesperada escena de amor, tanto para la novia como para los cinéfilos, fue gracias a la complicidad del mejor amigo del joven, Abraham Xul Cantún, y del propio Patronato de las Unidades Culturales y Turísticas que administra los cines, que dio todas las facilidades.

La pareja llegó a las instalaciones del Siglo XXI poco después de las 7 de la noche. Hicieron la “cola” respectiva y compraron sus boletos. La función del recién estreno “Toy Story 4” estaba programada para las 19:20 horas.

Desde antes, adentro dos jóvenes ya separaban los asientos que ocuparían los enamorados. Sin embargo, estos siguieron de largo y decidieron ocupar otros en la misma fila.

A los pocos minutos se apagaron las luces y comenzaron los cortos. Primero el de “El Rey León” y segundo el de “Spider Man”. El tercer “tráiler” no tenía nada que ver con algún próximo estreno, sino que se trató de un vídeo titulado: “Nuestra historia de amor está por comenzar”, que contenía fotos de la pareja de enamorados.

El rostro de la muchacha cambió de manera repentina y ya comenzó a sospechar. Al término de este breve vídeo, el muchacho se paró de su asiento y sus cómplices le hicieron llegar un ramo de flores y un micrófono.

“Quiero agradecer a todos los que han sido cómplices para hacer esto… ¿Te quieres casar conmigo?, le preguntó a la muchacha. Los aplausos y gritos de apoyo al galán retumbaron en una sala con lleno total de gente que esperaba una reacción positiva de la novia.

La joven, visiblemente aturdida, no dio el sí de manera expresa, aunque con su actitud demostró que estaba de estaba de acuerdo con la propuesta.

La gente se preguntó: “¿Qué dijo?”, “¿Fue un sí?” Y al darse cuenta que sí hubo aceptación gritaron: “¡Beso, beso, beso, beso!”. Pero tampoco lo hubo en la boca, todo quedó en un abrazo y un ligero ósculo en la mejilla de la muchacha y fue en ese momento cuando le entregó el ramo de flores.

Felicidad de película

En charla posterior preguntamos a los futuros esposos si ya tenían fecha para casarse, a lo que respondieron que aún no lo habían decidido, sino que daban el primer paso de compromiso.

¿Por qué escogieron este cine y esta película?

"Estaba esperando el estreno de alguna película que nos guste mucho ambos, y consideré que con “Toy Story 4” era el momento preciso para hacerlo".

Pamela, ¿qué sentiste ante esta sorpresa que preparó tu novio esta noche?

"Estoy muy feliz… Me siento muy emocionada, definitivamente no me lo esperaba. Pero ¡desde luego que acepto!".