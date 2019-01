Pemex, el hilo negro

Andrés Manuel López Obrador no descubrió la magnitud del robo de combustibles en Pemex, en todo caso, lo que hizo fue destapar la cloaca que estaba por rebosar desde las entrañas de la otrora principal empresa mexicana que fuera orgullo del país.

Más allá de si funciona o no la estrategia, hay que reconocer que era necesario un combate radical, frontal al llamado huachicoleo para taponar una sangría de años y décadas que ha dejado la corrupción que, con patente de corso, se sirvió de la petrolera con la complicidad de gobiernos, directivos y sindicato.

En estos Acaecimientos hemos comentado pasajes que ilustran cómo, desde los años 70 hasta finales del siglo pasado, Pemex se fue yendo a pique por ese venero negro de corrupción.

El martes pasado, López Obrador, a pregunta de un reportero en su conferencia matutina, confirmó una investigación contra el general Eduardo León Trauwitz, encargado de la seguridad de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, implicado por presunto huachicoleo, y destacó que es una investigación a fondo, de todas las dependencias.

A manera de contexto, en su libro "Pemex RIP. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana” (P. 355. Grijalbo 2017) la periodista Ana Lilia Pérez escribe: En Pemex se intentó dar un rostro nuevo a la innegablemente corrompida Gerencia de Servicios de Seguridad Física, así que en marzo de 2014 se le cambió el nombre a Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE), igualmente integrada por militares y exmilitares. Con esto se le dieron mayores atribuciones y presupuesto, pero siguió igual de inepta o corrompida (…) Para 2015 las tomas clandestinas se habían incrementado casi 800%, con 6,260. En 2016 se contaron 6,873 en 25 de las 32 entidades del país. Y la ordeña siguió palpable, creciente.

Cabe destacar que el general Trauwitz amplió la influencia de su oficina y obtuvo una fuerza de 2,500 elementos del Ejército y la Marina para, según el manual de organización interna de la paraestatal: dirigir y controlar la ejecución de acciones que permitan detectar riesgos y prevenir la realización de actos de terrorismo, sabotaje, atentados, agresiones o intriga, que pongan en peligro el orden laboral, la integridad personal, bienes muebles e inmuebles y valores de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios”.

Por esto digo que AMLO descubrió el hilo negro de este gravísimo problema a que se enfrenta el país y en el que están incluidos no solo gobiernos, sino el crimen organizado, como se detalla en el capítulo “Los señores del huachicol” del referido libro. Pero en esta cruzada del nuevo gobierno falta un eslabón para romper esta cadena de corrupción: Carlos Romero Deschamps.

La caída del líder petrolero debe coronar este esfuerzo, y AMLO lo prometió.

Anexo “1”

Los “ninis” consentidos

Ayer inició el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con un millón 100 mil personas que han mostrado interés por participar en el proyecto. Recibirán mensualmente tres mil 600 pesos y el gobierno dijo que cuenta con el apoyo de 39 mil empresas, que representan 300 mil puestos de capacitación.

El presidente López Obrador dijo que “es la atención a los jóvenes a quienes se les ha dado la espalda en los últimos tiempos, a quienes se les etiquetó como 'ninis', que ni estudian ni trabajan. Se acuñó esa frase desdichada porque no es culpa de ellos que no había oportunidades de estudio ni de trabajo". Por cierto, a estudiantes o egresados que realizan trabajo social no les pagan, ¿los incluirá AMLO en su programa?

Los tiempos cambian: antes buscábamos las oportunidades. Algunos dejábamos un tiempo las aulas para apoyar la economía familiar; otros trabajaban y estudiaban. No había “ninis”. Y este esfuerzo era doblemente satisfactorio para los jóvenes de antaño y sus familias. Trillada la frase, pero era “la cultura del esfuerzo”.