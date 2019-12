Novedades Yucatán/Mérida

Durante "la mañanera" de este martes, Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, dio a conocer que para el 2020 la pensión para adultos mayores aumentaría 70 pesos, con el fin de para compensar la inflación estimada para el próximo año.

Indicó que la pensión que va a recibir el beneficiario pasará de dos mil 550 a dos mil 620, por lo que este año se van a ejercer 115 mil millones de pesos de la pensión de adulto mayor para 2019.

Agregó que el presupuesto ejercido este año para el programa fue de 115 mil millones de pesos, mientras que para el siguiente año sube a 130 mil millones.

Destacó que la cuantía de la pensión de adulto mayor es muy importante para la política de bienestar, al igual que la pensión de discapacidad.

Falta de CURP

En relación a los problemas que han presentado algunos adultos mayores, que ya cuentan con su tarjera Bienestar, pero no han podido recibir el apoyo económico, se debe a que no nacieron por una CURP

“Traemos un problema de calidad de datos, de tal manera que, si el banco no nos abre la cuenta porque la CURP no es correcta, no la valida el Registro Nacional de Población”.

Afirmó que se busca que los beneficiaros cobren en operativo, en giro telegráfico para el caso de las ciudades mientras que el tema con los bancos se resuelve.

"Por eso, se debe insistir a lo planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador del Banco del Bienestar, porque es un banco que va entender las necesidades de la población más pobre”, dijo.

Señaló que se van a aperturar las cuentas y después se van a entregar las tarjetas para que quien no tenga la calidad de datos necesaria para la apertura de una cuenta cobre en el operativo.