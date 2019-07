Percepción de seguridad

El INEGI acaba de publicar su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del segundo trimestre del año, y revela que la percepción de inseguridad de los ciudadanos disminuyó levemente, solo un 2 por ciento, pues el 73.9% por ciento de la población mayor de 18 años en el país considera que vivir en su ciudad es inseguro; al mismo mes del año pasado, el índice se ubicó en 75.9%. Ecatepec, Estado de México, sigue siendo la ciudad donde la percepción de inseguridad supera el 90%.

Mérida no figura entre los “focos rojos”. Podríamos decir que aquí se percibe seguridad, ya que ha mantenido a raya a la delincuencia, a pesar de su crecimiento exponencial de los últimos años, que conlleva la llegada de habitantes de otros estados, atraídos precisamente por el oasis de tranquilidad que perciben en nuestro Estado y que contribuye a tener una mejor calidad de vida.

Ello se debe a que las autoridades están haciendo la tarea en este rubro tan importante, como la iniciativa “Yucatán Seguro”, con tecnología de punta (cámaras de vigilancia, semáforos inteligentes, postes con botones de pánico, etc.) y vigilancia aérea y marítima, con un gasto del orden de 2,620 millones de pesos, que bien los vale. Y, hay que decirlo, el trabajo de la SSP ha sido fundamental y es reconocido incluso por el presidente.

Este blindaje permite ofrecer seguridad a los inversionistas –el gobernador anunció hace un par de días la llegada de nueve empresas que aportarán más de 18 mil millones de pesos– para mantener el empuje de la economía, que incluso desde el Gobierno Federal se apuntala con proyectos de gran envergadura como el tren maya y la vía marítima Progreso-Veracruz. Además, al cierre de junio de 2019 nuestra entidad ocupó el cuarto lugar nacional en crecimiento laboral, un aumento del 32% en el mismo periodo del año pasado.

En el ámbito turístico, una de las principales fuentes de ingreso de recursos para el Estado, también se ha observado un constante aumento en la llegada de visitantes nacionales y extranjeros –todo el año, por cierto–, pues Yucatán se ha posicionado como destino preferido, por su gran oferta cultural, artística, sitios arqueológicos y atractivos naturales.

Ahora bien, muchas de estas acciones requieren del apoyo de los ciudadanos. Primero, cumpliendo con el pago de impuestos y servicios (predial y agua potable, por ejemplo), cuidando la infraestructura urbana y de sitios recreativos; conduciendo a la defensiva, respetando a peatones y vecinos y denunciando hechos delictivos. En suma, cuidarnos y cuidar a nuestras familias para preservar este entorno de paz y tranquilidad de nuestra tierra.

Pero, no hay perfección, se dice, y por eso debemos señalar que las autoridades tienen una deuda con la ciudadanía de a pie, literalmente: el transporte urbano, que cada día se vuelve más deficiente, con unidades obsoletas y rutas donde cada permisionario manda, sin nadie que regule el servicio, porque no se perciben mejoras y no se ve para cuándo. ¿Es mucho pedir para nuestra ciudad?