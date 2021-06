Un nuevo caso de maltrato animal se registra en Mérida, ahora en Ciudad Caucel, en donde un perrito fue abandonado en un terreno baldío, en la zona de Los Almendros 3, por un sujeto que permanece sin identificar.

En sus redes sociales, un usuario identificado como Emilio Valencia exhibió a un sujeto desconocido que a bordo de un auto rojo llegó a la calle 59 entre 116-A y 114 para abandonar a un perrito, dejándolo solo, asustado y en la vía pública.

En la publicación, menciona que “este infeliz de carro rojo vino a abandonar a este perrito. Por más que le grite que no lo dejara solo, me contesto que no es de él y que me valga”.

El perrito abandonado tenía bastante miedo de acercarse.

El usuario de redes explicó que luego de que esa persona escapó a toda velocidad en su auto, se acercó a donde estaba el animalito, y éste estaba muy arisco, no se dejaba agarrar por nada del mundo, y empezó a llorar de tan asustado que estaba.

Lo que hizo al momento fue llevarle agua y croquetas, y pidió que gente que tenga la oportunidad, que le dé una nueva oportunidad al perrito de tener un hogar, y darle ese cariño que alguien rechazó de forma tan cruel.