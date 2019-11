A punto de morir perro baleado en Ucí, Motul

Novedades Yucatán/MÉRIDA

Por entrar a un terreno y comerse la comida de las mascotas del dueño, un perro recibió un balazo este miércoles en la comisaría Ucí en Motul y ahora se encuentra a punto de morir.

Este caso de crueldad animal fue expuesto en redes sociales por Adrián Cámara, quien acusó al señor conocido como “Chito” Estrella de presuntamente dispararle al perro "Jack", que quedó herido de gravedad.

Los dueños de la mascota solicitaron al agresor hacerse responsable para salvarle la vida, pero no recibieron respuesta.

Es evidente el sufrimiento del animal. (Foto: redes sociales)

Este es el texto original de la publicación de Adrián Cámara:

“Buena noche sé que este grupo no es para esto, pero quisiera hacer público lo que el señor Chito Estrella de Ucí Yucatán, conocido católico del pueblo, le hizo a este pobre perrito, le dio escopetazos con el pretexto de que se comía la comida de su mascota, es un acto cruel y no es posible que quede impune, por favor ayuden a compartir, el perrito está luchando por su vida, el señor no se quiere hacer responsable, por el contrario, él y su hijo dentista se burlan diciendo que cuánto puede valer el perro. Ojala así como va a la iglesia pida perdón por todo lo que ha ocasionado. Disculpen si a alguien ofende esta publicación. Buenas noches”.

Los familiares del señor "Chito" aseguraron que se harán cargo del perro para que sea atendido por un veterinario.