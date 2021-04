MÉRIDA, Yuc.- En redes sociales la usuaria Sara Seba denunció que un pervertido espiaba a su hija adolescente en la Plaza Patio de Mérida, mientras se encontraba en el baño de mujeres.

“Fui a comer a Plaza Patio con mis hijos y me dijeron mamá vamos al baño y yo me quedé afuera en una tienda viendo unas cosas y en eso me habla mi hija muy asustada y me dice mamá entra al baño y pregunté ¿por qué? Me dijo casi llorando que había un hombre acechandola en el baño”, aseveró en su cuenta de Facebook.

El sujeto fue llevado a la cárcel municipal. (Novedades Yucatán)

Indicó que luego de ello se fue corriendo al baño y vio a un sujeto espiando a su hija de 17 años, por lo que pidió ayuda a la seguridad del sitio pero nadie la escuchó.

Sin embargo, tras la denuncia, agentes de la Policía Estatal detuvieron a dicho individuo que presuntamente ingresó al baño de mujeres para espiar a la adolescente.

Al final la Policía trasladó al individuo a la cárcel pública para deslindar responsabilidades.

