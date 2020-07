Ponen a recoger basura a pescadores de Chuburná que fueron captados arrojando botellas al mar

PROGRESO.- Por segunda ocasión en el mes, el Ayuntamiento de Progreso sancionó a dos pescadores que fueron sorprendidos arrojando basura en el playón de la comisaría de Chuburná Puerto. Su castigo fue ponerlos a recoger basura en el mismo lugar.

“El alcalde Julián Zacarías Curi de inmediato nos dio la instrucción de ubicar a los responsables y de coordinarnos con Capitanía de Puerto así como con la Policía Ecológica para solicitar la reparación del daño con saneamiento ambiental, esto en las inmediaciones del refugio pesquero de Chuburná”, explicó el titular de la Dirección de Pesca y Desarrollo Agropecuario, Roger Gómez Ortegón.

Y es que el domingo 19 de julio, dos pescadores y un menor de edad, viajaban en una embarcación tipo imemsa, frente al playón de Chuburná, durante su paso, un ciudadano captó el momento en el que los tripulantes arrojaban envases de botella al mar.

En ese contexto, este miércoles por la mañana, Gómez Ortegón, acompañado del regidor de Transporte, Agua Potable y Alcantarillado, y Pesca, Mauricio José Pardio Cortez; del titular de la Unidad de Comisarias, Carlos Sáenz Sánchez así como del presidente del Comité Náutico de Chuburná puerto, el señor Amado Ek Lizama, acudió a la zona del playón, en donde estaban dos de las tres personas infractoras.

Durante el servicio comunitario, estuvieron presentes elementos de la Policía Ecológica, quienes exhortaron a los pescadores que se encontraban en el lugar, a evitar contaminar el mar, ya que no sólo perjudican a las especies que viven dentro de él, también al recurso que les da sustento a sus familias.

Tiempo de recapacitar

Por su parte, uno de los pescadores que cometió la falta expresó, “como pescadores pensamos que arrojar un plástico no es nada, pero si sumamos lo de todos, es un gran daño. Todos cometemos errores, hoy entendí que eso no es un buen ejemplo para mi familia, y por eso estoy aquí enmendando mi error. Decirles a los demás pescadores que no comentan el mismo error, y que trabajemos limpio y sin arrojar basura al mar”, dijo.

Finalmente, Gómez Ortegón reiteró que por parte de la dependencia continuarán invitando a los hombres de mar a adoptar mejores hábitos, “el alcalde ha sido muy claro y nos ha encomendado seguir insistiendo en este sector, también para que las nuevas generaciones no repitan las costumbres que no nos dejan mejorar como sociedad”, concluyó.