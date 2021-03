Pescadores de Yucatán piden se abra la captura de otras especies

MÉRIDA, Yucatán.- Una de las acciones que aliviaría a los pescadores de la crisis económica que ha dejado la pandemia de Covid y los embates de la naturaleza es la apertura de otras pesquerías como el pepino de mar y el caracol blanco, aseguró la presidenta de la Federación de Cooperativas Pesqueras, Turísticas, Acuícolas y Artesanales de Yucatán, Ana María Frías Salazar.

Precisó que el panorama es desolador para los pescadores, pues los siete mil 200 pesos de apoyo del programa “Bienpesca” que entrega el Gobierno federal solo le han llegado al 30 por ciento del padrón, el resto sigue esperándolo.

Indicó que debido al mal tiempo que han dejado los frentes fríos, los pescadores ya no pueden salir a cordelear ni tirar redes pues no pescan nada y sí gastan, por lo que muchos ya no lo hacen y prefieren buscar trabajos de albañilería, carpintería u otro oficio con el que puedan generar ingresos para la subsistencia de sus familias.

“Estamos pidiendo que se haga una prospección de la especie de pepino de mar... a ver; todo el año pasado lo dejamos descansar y nosotros tenemos dos o tres años que no trabajamos, entonces con la pandemia la especie quedó más protegida; pudiera ser que haya un poco más de biomasa, pero tenemos que hacer el estudio con el Centro de Investigación Pesquera, entonces estamos en esos trámites solicitando con el Inapesca que se haga el estudio con el apoyo de las cooperativas y permisionarios”, resaltó.

Detalló que el estudio de la pesquería puede derivar en un permiso de fomento y con miras de que se haga de manera comercial a futuro, “para que no siempre estemos esperanzados de las pesquerías principales del Estado que son el mero, langosta y pulpo”, expuso.

Reconoció que sostuvieron pláticas con el delegado de Programas Sociales de la federación, Joaquín Díaz Mena, para conseguir préstamos para los pescadores a través de financieras, sin embargo, es difícil ya que éstos están dirigidos a personas físicas que son socios o pescadores, pero no a cooperativas.

Lamentó que la situación sea tan complicada pues los problemas que se tenían hasta antes de la pandemia se recrudecieron durante este último año y sigue siendo complicado salir adelante.

