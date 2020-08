Pesquería, envuelta en un mar de obstáculo

MÉRIDA, Yucatán.- A casi un mes del inicio de la temporada de captura de langosta, los pescadores del litoral yucateco advirtieron que en términos generales las pesquerías principales no han levantado en la zona oriente y centro del Estado, pues han resentido una reducción de hasta un 30 por ciento en las metas de captura, en comparación con el año pasado, derivado de la pandemia del coronavirus Covid-19 y la caída de los precios en el mercado.

José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro Poniente del Estado, recordó que en 2019 el molusco se comercializaba en 680 pesos el kilogramo y este año se vende a 450, lo que ha representado una contracción gradual de más de un 30 por ciento en los precios.

“Son dos factores que nos han afectado: la producción que ha bajado y los precios que están en caída. A eso hay que agregarle la contingencia sanitaria por el coronavirus, que nos ha reducido los espacios de venta en los mercados importantes, como son la Riviera Maya, Estados Unidos y Europa”, subrayó.

En el caso de la captura del mero, cuyo principal mercado es Florida, Estados Unidos, donde se han vuelto a tomar medidas más restrictivas respecto a la contingencia sanitaria, las ventas han caído entre un 20 y 30 por ciento, con volúmenes de producción sumamente bajos, en comparación con el año pasado.

Mientras que la pesquería del pulpo, cuya temporada de captura arrancó el 1 de agosto, Carrillo Galaz compartió que las expectativas son similares a la de otras especies, pues existe incertidumbre con precios anunciados de alrededor de 45 y 50 pesos a inicio temporada, costos que no serán rentables para salir a pescar.

“Creo que en cuanto a la pesquería del pulpo no saldrá el total de la flota a capturar y se tendrá un muestreo de un 40 por ciento de la flota total para ver la reacción, tanto en la parte productiva como en el área de venta en los mercados”, acotó.

De acuerdo con los datos de los productores pertenecientes a las cooperativas, en la pesquería del mero se tuvo una meta de cinco mil 600 toneladas capturadas el año pasado y se prevé llegar a cuatro mil 500 o cinco mil toneladas este año, pues se ha tenido una reducción de un 50 por ciento en los pescadores que salen al mar.

Y en el caso de la langosta, con un 30 por ciento de reducción en la captura, se tuvo una meta en 2019 de 700 toneladas del producto entero, mientras que esta temporada se espera obtener alrededor de 600 toneladas, lo que podría ser una cifra esperanzadora en medio de la crisis.

Hay que recordar que la temporada de captura de langosta inicia el 1 de julio y termina el 28 de febrero; la del mero va del 1 de abril al 31 de enero, y la captura del pulpo inicia el 1 de agosto y cierra el 15 de diciembre.

Covid-19 hace perder “el gusto” por la langosta

La pandemia de Covid-19 impacta fuertemente a los pescadores de langosta de Yucatán: sus principales mercados de consumo no están demandando el producto como en otros años, como es el caso de Estados Unidos y la Riviera Maya, sus principales compradores que en estos momentos son golpeados por los efectos del coronavirus, advirtió la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (CMPA).

El organismo de pescadores adelantó que esta temporada de captura de langosta es atípica, ya que, además, en los primeros días se reporta una disminución de hasta 30 por ciento en la captura del crustáceo.

El presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro y Poniente de Yucatán, José Luis Carrillo Galaz, dijo que en el Estado hay contraste en la captura de langosta, ya que en la zona oriente la captura es aceptable, aunque con tendencia a la baja, pero en la zona de la isla Alacranes y sus alrededores se percibe un descenso del 30 por ciento.

Añadió que el mercado internacional de la langosta se encuentra contraído, sobre todo el europeo y el norteamericano por los efectos de la pandemia de Covid-19.

“Los mercados principales de consumo de langosta yucateca son Europa y Estados Unidos, que en estos momentos están impactados por la pandemia de Covid-19, lo que nos afecta mucho, puesto que la demanda del producto no es igual a la del año pasado, eso nos tiene con muy bajas ventas, son mercados que en estos momentos están flojos”, dijo.

Añadió que esta situación impacta en el precio de kilogramo del producto, que el año pasado se vendía en 680 pesos y ahora en 450 pesos, un descenso del 33.8 por ciento, en promedio.

Carrillo Galaz detalló que por temporada, los pescadores yucatecos obtienen hasta 600 toneladas de langosta entera, cantidad que no se alcanzaría en esta ocasión, lo que se traducirá en pérdidas económicas.

Indicó que en esta temporada no se espera grandes derramas económicas, puesto que la captura no es tan elevada, los precios en el mercado internacional están bajos y la demanda del producto no es alta.