Piden a Alpha Tavera encabezar la Coordinación por Yucatán
Apoyada por una lista de casi mil 100 morenistas que lanzan petición.
Apoyada por una lista de casi mil 100 morenistas, el nombre de Alpha Tavera Escalante, presidenta estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena (Morena) suena con fuerza para ser quien encabece la Coordinación de Defensa de la Transformación en Yucatán, le piden que se inscriba.
Aunque actualmente son varios los aspirantes a liderar ese puesto, ha trascendido que la Mtra., tiene el apoyo incondicional de cientos de militantes y simpatizantes morenistas, quienes le piden y la están respaldando para ese cargo, de cara a los comicios de 2024.
A través de las redes sociales está circulando una publicación que promueven Félix Novelo Coello y Cristina Rodríguez del Toro, junto con otras mil 196 firmas para un total de mil 198 morenistas que dice:
“Alpha Tavera Escalante, necesitamos que seas nuestra candidata, merece Yucatán una mujer como tú, Yucatán es tiempo de mujer! ¡Porque fuiste la primera presidenta municipal de MORENA en México, que luchaste contra la adversidad y contra las montañas de dinero de los caciques de Valladolid y ganaste la presidencia porque eres una mujer triunfadora! Por eso hoy te pedimos que nos representes y participes en la encuesta para la coordinación estatal de la defensa del voto de Yucatán, te conocemos como una mujer sencilla, que vienes del pueblo y el pueblo te pide. ¡Nosotros, los que damos nuestros nombres en esta petición nos la rifaremos contigo hasta la victoria! ¡En la encuesta “si te preguntan, la respuesta es Alpha” para que 4T llegue a Yucatán!
Y bajo este breve pero contundente llamado a pedirle que encabece la coordinación de la 4T por Yucatán, está la lista numera de quienes consideran es la mejor opción.
Cabe señalar que el pasado lunes 18 de este mes, a través de sus redes, Morena emitió la convocatoria para el registró de quienes aspirar a liderar la Coordinación, desde las 00:00 horas de este lunes 25 y hasta las 23:59 del martes 26 se abrirá el derecho de participación, la solicitud de registro para la presente convocatoria será en línea.
Una vez que finalice el periodo de solicitud de inscripciones, la Comisión Nacional de Elecciones enviará la lista final al Consejo Estatal de Yucatán para que, de entre las personas que solicitaron su inscripción, se pronuncie a favor de cuatro perfiles, de los cuales al menos dos sean de mujeres, para ser considerados en el proceso.
El término para la recepción de las propuestas será el 28 de septiembre de 2023, esa Comisión podrá determinar la inclusión de perfiles en las encuestas de acuerdo con lo señalado en sus estatutos, pues el 30 de octubre a más tardar deberá publicar la relación de solicitudes de registro aprobadas.
Respaldan su registro:
FELIX HUMBERTO NOVELO COELLO
CRISTINA RODRIGUEZ DEL TORO
JUAN PABLO FRÍAS TORRES
NAOMI RAQUEL PENICHE LÓPEZ
JUAN CERVERA
MIGUEL GALLEGOS
GREGORIO DZUL MAY
CARLOS ESQUIVEL FLOTA
JOSÉ MANUEL PENICHE MARENCO,
MANUEL PUGA
EMMY SOSA NOVELO
SERGIO DANILO BURGOS GALA
CARLOS ROSADO AVILA
ROGER BRITO QUIJANO
JUAN ISAAC MENDOZA CHUC
SILVIA RAQUEL SULUB SANDOVAL
PERLA MENDOZA, ADY AYALA
SARA BALVINA MARTINEZ MORALES
VICTOR ALFREDO ROMERO HOIL
SARA BENAVIDEZ CASTRO
WILLIAM VÁLDEZ MENA
JAIME ENRIQUE VÁZQUEZ BARCELÓ
ROSA ELENA BUENFIL VALENCIA
ABRIL MAYANIN VÁZQUEZ BUENFIL
NERY YAQUELINE SANTOS MALDONADO
ABRIL ALESSANDRA ESPAÑA VAZQUEZ
NADIA CENTENO DE ESPAÑA
JAINA ALDANA VAZQUEZ
HANNY ALDANA VÁZQUEZ
LUIS FELIPE VÁZQUEZ BARCELÓ
GLADIS BARRERA DE VAZQUEZ 32
LUIS FELIPE VAZQUEZ ORTIZ
JAIME VÁZQUEZ BARRERA
GENNY VÁZQUEZ BARRER
MARIO ALONSO VÁZQUEZ BARCELÓ
SANDRA ISABEL VÁZQUEZ JIMÉNEZ
JORGE PÉREZ VÁZQUEZ
SARA SALAZAR GARCÍA
JOSÉ VÁZQUEZ FLORES
AURA EMMA AGUILAR SALAZAR
LIGIA AGUILAR SALAZAR
YURI BALAM
GLADIS VIRGINIA BUENFIL VALENCIA
MIRNA MIREYA BUENFIL VALENCIA
SAEL VICTORIA BOLAÑOS MACIN
HECTOR ARJONA NAVARETE
JESÚS SIERRA
JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ PERAZA
SONIA OLMOS FERNANDEZ
FERNANDO ROSALES
ERIKA VERGARA
ALMA CABALLERO
EMILY BARAHONA PEREIRA
RAUL CANTO TORRES
GEOVANNY PASTRANA
WILBERT VILLANUEVA
FREDY RAMOS
LIBERTAD GUILLÉN CABALLERO
CARLOS GONZÁLEZ
GONZALO BRISEÑO ALONSO
ELIZA PISTÉ ACOSTA
JOSÉ GREGORIO DÍAZ ESTRELLA
GONZALO ZUBIETA LÓPEZ
CÉSAR PINTO
ARTURO ISAAC
LUIS GABRIEL YAM CANUL
JUAN RAMÓN MANZANILLA DORANTES
MANUEL PECH MONTALVO
LIVIA LANDY LARA MIMENZA
NICOLÁS HEREDIA EUÁN
JAFET DE JESÚS CASTRO DURÁN
JULIO CESAR NOVELO POLANCO
GUILLERMO ALEJANDRO NOVELO POLANCO
LILIANA CAROLINA SANCHEZ NOVELO
MIGUEL ANGEL NOVELO COELLO
TERESA NOVELLO COELLO
JOSÉ ANDRÉZ IRIGOYEN GARCÍA
MARCO ANTONIO NOVELO COELLO
VELIA ESTHER COBA MANRIQUE
MARCO ANTONIO NOVELO COBA
WILMA BEATRIZ COBA MANRIQUE
FREDY OSVALDO COBA MANRIQUE
MIGUEL ANGEL NOVELO COELLO
KARLA MARLENE CONTRERAS CHAN
VALENTINA COELLO CONTRERAS
MARÍA GUADALUPE CHAN SULU
LAURA BEATRIZ DZIB GOMEZ
NEYLI BEATRIZ COELLO DZIB
MARIA JOSÉ COELLO DZIB
NANCY CENTENO
JAFET DE JESÚS CASTRO DURÁN
CARLOS HUNBERTO PECH UITZ
ELVIA DEL CARMEN CHAN AMBROSIO
JUVENCIO TORRES AVILA
GRACIELA ROCHA Y LÓPEZ DE CÁRDENAS
LIGIA NARVAEZ
CRISTIAN CONGO
ANA GONZALES
CASTULO CHAN
HUMBERTO KU
ERICA KUK
GUMERCINDO FRÍAS
ERNESTO CHAN
MARIA CANCHE
ELENA CHAN
MARTIN MAAS
PEDRO KOH
KARINA CANCHE
RAUL TUN
ROCENDA HUCHIN
LORENZO FRÍAS
WENDI MAAS
PILAR CAMPOS
DENISSE POLANCO CHACÓN
ANDRÉS POLANCO NAH
GLORIA CHACÓN MEDINILLA
MARÍA GABRIELA CRUZ CANCHÉ
DANIEL ARMANDO ESPADAS GARCÍA
JOSHUA DANIEL ESPADAS PALMA
ROSA ELENA CELIS
GUSTAVO ESPADAS PALMA
KARLA PALMA
JOSÉ ARMANDO CANCHÉ CHE
VICTORIA PUC CANCHÉ
MANUEL CANCHÉ CUPUL
VICTORIA CANCHÉ CÚPUL
SOFÍA CÚPUL ROJAS
EVELIN ABIGAIL NAH
LUIS ARTURO CRUZ CANCHÉ
SILVANO CRUZ CORAL
MARÍA GABRIELA CANCHÉ CUPUL
ERIC CRUZ
EDUARDO BORGES
MARIA FERNANDA COLLÍ ROMERO
MARIELA PECH CEBALLOS
MARILÚ CAUICH NOH
NAYELLI ROMERO CANUL
ROMERO CANUL NAYLI
LÓPEZ ROMERO NIHAIB
CETINA LOEZA SHILRELY
ROMERO HUCHIM ZELMA
ROMERO DZIB JULIO CÉSAR
OSORIO CHAN CITLALI
DOMINGUEZ GUTIÉRREZ KRITZIA
GUTIÉRREZ GARCÍA ANA
ROMERO PECH MEYLI YAMILE
AMACOSTA JUAN PABLO
BRICEÑO LILIANA
DOMINGUEZ PECH EDUAR JOSÉ
DOMINGUEZ PECH ALAN ISRAEL
DOMINGUEZ PECH JATHAR FRANCISCO
PECH CANCHÉ ANA MARÍA
HERNANDEZ UC ASHANTY
PECH CEBALLOS AIDA ROSA
SALAZAR VILLANUEVA ALONDRA ABIGAIL
ROMERO HUCHIM ALONSO
SAENZ CANUL OMAR
CHIN CAAN YENI LILIANA
YAM ROSEL ROCIO
ROMERO HUCHIM ELISA
ESQUIVEL SANCHEZ LEYDI
VILLANUEVA AGUAYO MARIA GUADALUPE
ROMERO PECH GUADALUPE
COLLI MANZANO SANTIAGO
ROMERO CATZIN BLANCA ESTHER
KANTUN POOL MARIA DOMINGA
OSORIO AGUAYO GABRIELA
ROMERO CATZIN LUZ MARÍA
VILLANUEVA AGUAYO VILMA JESUS
ROMERO HUCHIM VIRGINIA MIRLE
ROMERO CATZIN VICTOR OMAR
DOMINGUEZ VILLANUEVA EDWARD JESUS
SALAZAR VILLANUEVA YOXIRA
VILLANUEVA ROMERO LERBY MANUEL
VAZQUEZ OSORIO PAUL FRANCISCO
ROMERO CATZIN JOSÉ LUIS
POOL HERNANDEZ ARSENIO
CAMELO AGUAYO PRISCILA
MEDINA CAMELO RAIZA
ROMERO PECH CARLOS
ROMERO AGUAYO CONCEPCIÓN
SANCHEZ ESCOBEDO ROSALBA
VAZQUEZ OSORIO SALLY GABRIELA
QUIJANDO RIVAS CLARIDA
AIR DZIP JESUS
VAZQUEZ CORRZA FANNY
VAZQUEZ PACHECO GISEL
TEC AGUILAR ELIZL
POOL FLORES JOSÉ CONCEPCIÓN
CANUL CHAVEZ ERMELINDA
GAMBOA TAMAYO ALVARO
ABAN PENICHE JESÚS
GONZALEZ SANDOVAL ADRIANA
RUZ AGUILAR GRACIELA
CRUZ GAMBOA GISELA
CRUZ AISEL
ARGAEZ UICAB JOSE FELICIANO
LOEZA PECH RICARDO
CHABLE MARIA
PACHECO SANCHEZ ANGELICA
DZUL NAHUAT MARIA
KU MARIO
JESÚS ALBERTO MOO TORRES
EMANUEL MOO TORRES
JOSÉ AMÍLCAR CEBALLOS KANTUN JEYDER
JUAN RODOLFO MUKUL HUCHIN
JESÚS DE RUBÉN LÓPEZ HUCHIN
FEDERICO GABRIEL OXTE AY
ÓSCAR ANTONIO BASTO HAU
MERLY GUADALUPE CHAN HAU
FÁTIMA DEL ROSARIO BASTO HAU
REYES ALPUCHE AKE
ALBERTO AURELIO SOSA
FANNY GUADALUPE MOO TORRES
ANTONIA MÉNDEZ KANTUN
LINA MARLENE RAZ REJÓN
DIANELY ORTEGA CANCHE CANCHÉ
ERICK ANDRÉS QUINTAL LÓPEZ
IVON AGUILAR
UBALDO ARCINIEGA JÁUREGUI
ALEJANDRA PÉREZ
ALFONSO PINTO
CARLOS GAMBOA
SELMY CANCHÉ
AMADO PECH KU
ENRIQUECHÁVEZ
FLOR ARAUJO
HUGOESCOFIE
IVAN HERRERA
ISABELZAPATA
JORGE JIRON
JORGE PACHECO
MARIO AVILA
MIRIAM QUINTAL
OSCAR SANDOVAL
SARA PATRICIA MARTINEZ AVILA
ROBERTO LÓPEZ MÉNDEZ
ALONSO SALAZAR
VÍCTOR CANUL
WILLIAM NOVELO
ELOISA VELAZQUEZ VEGA
CANDI VARGUEZ COUOH
FATIMA DEL S CUTZ COLLÍ
ANA CUTZ COLLI
ANA PAULINA PALMA CHAN
PAULINA KU TEJERO
JOSÉ ALBERTO JIMENEZ VARGUEZ
JILBERTO CHAN CUTZ
MARICUZ YARISOL CHAN COLLI
ROSA MARÍA NOH NAHUAT
NORMA CERVANTEZ
SAMUEL SABIDO COUOH
MICHEL NAZARET VAZQUEZ TORREO
JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ VAZQUEZ
ANA CUTZ MONTALVO
AARON P´PEREZ AGUILAR
ALEJANDRA VEGA SÁCHEZ
ROBERTO ALFREDO RUIZ MÉNDEZ
LILIANA OSORIO POOT
JOSÉ BERNABÉ CUTZ JIMÉNEZ
LUZ IMELDA MÉNDEZ POOT
RAFAEL SALGADO RODRÍGUEZ
LEONARDO VÁZQUEZ
CARLOS CASTILLO VÁZQUEZ
CUATRO EFRÉN CARRILLO LAVADORES
HUMBERTO SOSA PACHECO
JORGE GARCÍA ZETINA
GABRIELA CARIDAD AVILÉS PERAZA
OSCAR ANTONIO DE JUAN QUIÑONES DE HERRERA
CARMINIA PIÑA GONZÁLEZ
LIGIA DE ROSARIO CANAL ZETINA
JESÚS ALEJANDRO
MARÍA MONSERRAT CHIVAL BALAM
CLAUDIA MARISOL POOT MAY
ARACELLY CASTILLO PAT
EDUARDO CASTILLO MIS
MAGDALENA TAPIA KUYOC
ARTURO DZUL BE
EVELIN NAHUAT CANO
LUCÍA CASTILLO MIS
MARIA SOFÍA SÁNCHEZ SANCHEZ
CELINA CASTILLO PAT
ELMI CANO CAAMAL
GEORGINA CASTILLO PAT
SILVIA CASTILLO PAT
VANESA QUINTANA CASTILLO
MARIO CASTILLO PAT
ISAÍ CASTILLO PAT
EMANUEL MEDINA CANO
LUIS CANUL BE
AARON QUINTANNA
YESICA CANO
IMELDA CAAMAL
TERESA MIS DORANTES
ITZEL LAVADORES MATOS
IRENE MOGUEL
ARMINDA CASTILLO DORIAN
ANGEL KUYOC
CARLOS SARABIA
SARA BOJORQUEZ
DIANA REYNOSO
DAVID PUC
MOISES GARRIDO
WILBERT CORONA POOL
NEMÍAS HERNANDEZ CAAMAL
ERNESTO JAVIER ARGAÉZ SOSA
LIDIA REGINA ARGAÉZ PALMA
MEDARDO IX ALVARADO
MIRIAM HUITZIL HUCHIM
GILBERTO SOLIS SANTANA
JOSÉ KU CUY
ROBERTO ROSADO ZAMARRITA
ALVARO LOPEZ GONZÁLEZ
SAMUEL HAZIEL PÉREZ RENDON
DANIEL ALEJANDRO IX HUITZIL
EFRAÍN MANZANILLA CANTO
MARIO RIVERO BAÑUELOS
WILLIAM PINTO PUGA
MANUEL HUITZIL HUCHIM
MARÍA GORETY DZIB DORANTES
INES CANO TORRES
DALIA MIX CANO
LIGIA ARACELLY SOSA AVILA
DAVID ALEJANDRO ORAMAS VADILLO
MARTHA PATRICIA URIBE HERNÁNDEZ
ENRIQUE ABEL UUH DZUL
JOSÉ P CANCHE CAAMAL
SILVIA B CUEVAS SIMA
JOSÉ ANTONIO CANCHÉ CANUL.
ALEXA VÁRGAZ MÉNDEZ
HERBERTH GARMA MAGAÑA
MANUEL VILLORDO
FERNANDO GONZALEZ MORALES
BLANCA GUADALUPE RODRÍGUEZ MORALES
LIDIA MARÍA CHAN POLANCO
MAURO BERLANGA CANO
SALVADOR FARÍAS GALLEGOS
SILVIA MÉNDEZ PERERA
GLORIA MENA COCOM
MANLIO CANTO ROSADO
MARTHA PATRICIA ORTEGA MOLINA
LESLIE LUGO PÉREZ
REYNA GARCÍA
ISABEL ZAPATA ALONZO
JULIO CEBALLOS ZAPATA
MARCO CERVERA HERRERA
MARIA TERESA POLANCO AGUILAR
FANNY LUCELLY GONZALEZ MEDINA
ROSAURA GUADALUPE POVEDANO MEDINA
FANNY LUCELLY GZALEZ MEDINA
354, LUCELLY CAROLINA POVEDANO MEDINA
LETICIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ SOBERANO
KARINA PÉREZ RAMOS 357
MARÍA DEL ROSARIO ARJONA VALENCIA
SANTIAGO ARJONA VALENCIA
SERALINA ARJONA VALENCIA
BERNABÉ ARJONA VALENCIA
MARIANELA ORDAZ ORTEGA
PAMELA MARGARITA CARRILLO ALDANA
JOSE SILVEIRA HERRERA
ANDREA ANAHI MARTINEZ RODRIGUEZ
GABRIELA MATURELL PALOMO
ALVARO ECHANOVE VARGUEZ
JANA VALESKA DE LEON TAMAYO
RUSSEL GABRIEL EUAN SIERRA
CANDELARIA BERZUNZA RIVERO
ALIXIS RENÉ HURTADO SANTINA
FANY GPE RODRÍGUEZ CRUZ
JUAN GÓMEZ CASTILLO
LUIS EUAN UH
RAYMUNDO ALVAREZ ADRIAN
FANNY TZAB CHAN
ALEJANDRA ESCALANTE CANUL
RUBI POOT POLANCO
DANIELA CHAN NOH
GILBERTO TZAB MAY
ALFONZO FAUSTINA ESCALENTE
GUADALUPE MADERO GARCIA
FLORENCIA MIAN ABAN
ADELA PECH X
LARISA COB CHAN
BERNARDINA CHAN CASANOVA
ADRIAN BALAN CHAN
CARLA BAEZA
ARELY BAEZA
OMAR MARTIN CUPUL
FERNANDO KOH
BERNANRDINO BALAM
MARTA ESTRELLA CAUICH
VICTOR CÁMARA VIERA.
LUIS JOSE CIME MARTIN
DAVID MUÑOZ MAY
FRANCISCO NAHUATL
GUADALUPE CANT PACHECO
ALVARO LORIA ARJONA
HUMBERTO LIZAMA ARGAEZ
VICTOR CHABLE
MOISES CAUICH CHAN
ROSARIO CAUICH
FRANCISCO ARGAEZ LIZAMA
COMITÉ 2
RITA CAUICH EK
MARISOL CEN VILLANUEVA
PATRICIA VILLANUEVA ARGAEZ
MIRIAN CHAN LUGO
BUENAVENTURA ESCALANTE
EFRAIN CEN
MARIA ISABEL VILLANUEVA ARGAEZ
ROSARIO VILLANUEVA ARGAEZ
JORGE MARTINEZ
SOL MANRIQUE
ANDREA MANRIQUE
ILEANA CHACON
SILVIA PEREZ
ALICIA ROMERO
ROSARIO ESPEDAS
ARACELY CORDOVA
RUBEN GONZALEZ
RAUL FLORES
INGRID ROBLES
DAHYANA MARIN
LETICIA BAREA
YARESLY SOSA
ANTONIO AVILES
LINDA FRIAS
IVAN GILMER
CARLOS MOGUEL
FERNANDO BURGOS
ROSALINDA DÍZ GALVAN
JULIO BASTO ORDOÑEZ
IVONNE BOUUILLÉ ARALUCE
ANTONIO MEX
JORGE ALTAMIRANO AUAN
JAIME MARTÍNRZ VÁZQUEZ
DAVID MENA
ELIZABET RAMOS
JUAN GREGORIO CIMÉ
ESTEFANIA CANTO
CLAUDIA MARIA SULUB CETZ
ISABEL YAM CHAN
MARIA YANET MEDINA CIMA
CARMEN XOOL KU
WENDI MEZO
ADRIANA DZIB BARRERA
VERÓNICA GUTIERREZ MÉNDEZ
JENIFER NACY ZI CAMPOS
JUAN BENITEZ DURAN
VICTOR MOO CHAN
MANUEL BEYTIA QUINTAL
CARLOS KANTUN KEB
ALEJANDRO MOO CANCHÉ
LUIS QUINTAL LEMUS
EFRAÍN VELAZCO DURAN
DOMITILA BARRERA PECH
SARA BARRERA PECH
ROSA BARRERA PECH
VITALIANO ZI UC
DOMITILA ZI BARRERA
ISRAEL CANCHÉ EK
JULIO CESAR EK MOO
MARCOS CHAN CEH
CLAUDIA QUINTAL
ISRAEL MOO CANCHÉ
SERGIO CAAMAL PALOMINO
ERIK CAJUM RODRÍGUEZ
RUBICEL CAÑAS LUGO
ALISON CAMPOS FARIAS
ESTHER ZI BARRERA
EMILY MAY BARRERA
IMELDA ZI BARRERA
JAVIER CARDOZO HERRERA
ISRAEL LEÓN CASTILLO
JULIO ULLOA
JOSÉ CETZ CAN
JOEL GÓMEZ DURAN
JOSELIN MAY CAUICH
ANTONI MEX
ARIANA PECH
MIGUEL HUCHIN
ARMANDO COLLI
CASTULO CHAN
ELIZER TUN
JOSEFINA CANCHÉ
GUMERSINDO KOH
ELENA CHAN
SHERLY NOVELO
ERNESTO CHAN
PILAR CAMPOS
KARINA KU
ROSENDA HUCHÍN
TEODOMIRA ESQUIVEL
CRISTIAN BALAM.
JULIO COHUO
RAUL TUN
MARTÍN MAAS
GUADALUPE AC
EDUARDO CANCHÉ
KARLA ESQUIVEL
JUAN CARLOS CAN CHIN
MARTHA CUA PAT
MARIANA SOSA VERMON
EDGAR CAHUM CHIN
JOSE DEL C NOH CAN
DANA YURITZI MOO
JORGE ALBERTO CAHUICH KANTUN
FREDY FERNANDO CHAN DZUL
ANA LÓPEZ CHAN
MARTHA OFELIA NOH CHI
JULIA CHAN CIAU
JOSE OCTAVIANO PAT
NEEMÍAS CHAN CHAN
EBER POLANCO
JORGE A CHAN REJÓN
ELSA MARÍA CHAN MATOS
ANTONIA CIME MEX
TERESA DE JESUS DZUL EUAN
ERIKA ZI DZUL
MARIA MAGDALENA KUMUL CHAN
ELÍAS SÁNCHEZ CÁMARA
LUIS MANUEL POOT POOL DÍAZ
BLANCA RODRÍGUEZ
LEONOR SOBERANIS
MARCELA CHABLÉ KUMUL
MARIA ANTONIA REJÓN
LORENZO CHABLÉ EK
MARIA LUCÍA CHABLÉ MOO
GILBERTO MAY MUT
ERICK NAH
VALENTINA NOH NOH
MARÍA ADRIANA YAH CANUL
MARÍA ROSALÍA NAH MAY
CRISTIAN MAY CANCHÉ
VITALIANO PUC UC
MARIA DE JESÚS BALAM CANUL
ROGER SULUB CHUIL
GUILLERMO COUOH MAY
HERMINIA SARAI HUCHIN CANUL
MONICA CRITINA CAN BAAS
MARCELA MAY POOL
MARCELA CALDERÓN CAN
ZEIDY LETICIA ZI PECH
LIZBETH GUADALUPE CIH CUMÍ
MARÍA ADRIANA MEDINA KEB
ADDY MARGARITA HERRERA NOH
FULGENCIA ANTONIA RODRÍGUEZ DZUL
MANUELA DE JESÚS KU EK
NORMA BEATRIZ CHAN CAAMAL
MARÍA CRISTINA CHABLÉ MOO
FATIMA GUADALUPE PECH CANUL
WILMA DEL ROSARIO CENTURIÓN HERNÁNDEZ
LOURDES ARGELIA CENTURIÓN HERNÁNDEZ
ANAHÍ GUADALUPE CUMÍ ZI
MARTINA HERRERA
FELICIANO ABAN KOH
JOSE DEL CARMEN AKE ABAN
ESTEBAN AKE COBA
IGNACIO ALDANA BRISEÑO
DAMASO AQUINO MARTINEZ
ANTONIO ALAYON POOL
IDELFONSO ARJONA MALDONADO
HUMBERTO ARJONA MALDONADO
NICOLÁS ARJONA ORTIZ
JUAN AZCORRA CHUC
MANUELA AZCORRA MOO
FIDELIA YAMA DZUL
ALBERTO CEN CHAN
TIMOTEO ÁVILA KU
VICTOR AVILA KU
JULIAN ALBERTO AVILA GIL
NICOLAS AVILA MAY
DIEGO ARAUJO VERDE
TEOFILO CEFERINO BARCELO CHULIM
FELICIANO BARCELO LÓPEZ
GRASCILIANO BAZAN ESTRELLA
DOMINGO BACAB MAY
VALERIO BACAB BACAB
VIDAL BAAS CASTILLO
LUCIANO BALAM AKE
BUENAVENTURA BALAM COB
JOSE GUADALUPE BALAM CHAN
GERARDO BALAM PECH
BRIGIDO BALAM POOT
SANTIAGO BERZUNZA ORDOÑEZ
ANTONIO BE AGUILAR
BENJAMIN MATOS
MARCELINO BRITO COLLI
MARCELO BORJES MATOS
EUTIMIO BOTE BOJORQUEZ
GENARO BOJORQUEZ
RUFINO BURGOS
JUAN BURGOS NIETO
SANTIAGO JOSE BUERGOS
RUBEN MARCELO BURGOS SANTIAGO
GLORIA DE LA TRINIDAD GONZALEZ XOOL
SEBASTIAN BURGOS QUIJANO
TOMÁS BURGOS QUIJANO
AMBROCIO CAUICH BE
PEDRO CAUICH BACAB
UBALDO CAUICH BARRERA
WILBERT ESPAÑA VAZQUEZ
BERTHA ESCALANTE PAVÍA
ISIDRA GONZALEZ
MANUEL MANZANERO VIVES
RIGONERTA BOTE VILLANUEVA
ANTONIO MARTINEZ MORALES
JOSEFINA SANTIS LÓPEZ
GUADALUPE VIDANTA DOMINGEZ
INGRID JIMENEZ MEJÍA
MARIA ELENA CURIEL ARIAS
HUGO CORREA
SUSANA VAZQUEZ LOPEZ
ISAURA PARDO
SANDY MEDINA CORALEJO
DANIEL EDUARDO HERRERA CABALLERO
GOLBERTO AGUILAR ALPIZAR
JUAN CARRILLO MOGUEL
PORFIRIO RIVERO
AKE CHALE MARIA DEL ROSARIO
CHALE MARIN NATALIA
UC MIRANDA CATALINA
UC MIRANDA CECILIA
LOPEZ TUN MARIA GUADALUPE
ESPAÑA NARVAEZ MARIA DEL CARMEN
HOIL DIAZ ELO MARICELA
CUYTUN DIAZ LINO
CHAN PEREZ FRANCISCO
UC MIRANDA MIGUE ANGEL
CETZ PECH LEONILDA
CANCHE DZUL ERIKA
ECHEVERRIA PECH WENDY GUADELUPE
RICALDE COUOH MAYTE
PECH POOL WILVER
SANTOS TUN MARIA ESTELA
ZAPATA SANTOS ELISA
CANCHE MEDINA MARIA
TUN CAUICH ELSY
TUN CAUICH VERÓNICA
SOLIS MUKU CLAUDIA LETICIA
SANTANA POOL MERCEDES
TUN Y PUC MARIA ASUNCION
TUN PUC JUVENCIO
SANTANA POOL MARIA
TUN Y CHAN FLORENTINA
YAH ITZA PLACIDA
PUC CHALE AXEL
CHALE MORALES CARMEN
SANTOS TUN PATRICIA
TUN POL AURORA
SANTOS JOSE BONIFACIO
SANTOS TUN ROSA
MAY PEREZ NICOLAS
CUYTUBN PARVILLA MARIA
MAY CUYTUN JORGE
LOPEZ TUN GUADALUPE
AKE TUN JOSE LUIS PEREZ SANTANA MARTA
VARGEZ HOIL REINALDO
COUOH TUN IVET
COUOH TUN EUNICE
MONTALVO COUOH REYNA GUADALUPE
SANTOS ESPEÑA KARA
NARVAEZ CANCHE ELVIA
VARGUEZ POOL RITAS
SANTOS TUN MARIA
SANTOS TUN GABRIELA
TUN SANTOS MAURO
PECH CABRERA IGNACIO
PECH CABRERA MODESTO
DZUL UC MARIA SOLEDAD
POOL CHALE DAVO
SANTANA POOL AGUSTIN
LILIA MATILDE SANTANA
VARGUEZ CHAN JESUS UMBERTO
ECHEVERRIA CANUL ILIANA
CHALE SULUB NERY
MAY COLLI BENITO
DZUL CANUL GUDELIA
VARGUEZ HOIL MARGARITA
DIAZ YAN EUGENIA
PECH ESCALANTE LILI
TUN VARGEZ JAIME DE JESUS
VARGUEZ HOIL FRANCISCA DEL SOCORRO
VARGEZ DZUL REYNALDO
KANTUN PECH RIGO
CEH CHUC MARIA DEL CARMEN
CANUL HERMILO
RIVERO FRANCO JUAN CARLOS
RIVERO FRANCO ANGELICA
HOIL DIAZ PETRONA
COT TUN ADRIAN
PEREZ LORIA NOEMI
HOIL CHAN MIGUEL
ECHEVERRIA VARGUEZ NELSY
1043 ECHEVERRIA VARGUEZ CINTIA
ARENZANO PECH GLORIA
TUT PECH GUADALUPE
CETZ OXTÉ SALOMON
CHAN CORTEZ LEFFY
CHAN ARJONA ISABEL
UC AGUILAR FRANCISCO
PERLA BRITO ALCOCER
ROBERTO BRITO VILLANUEVA
LAUREANO GABRIEL VILLANUEVA
PERLA ALCOCER ESTRADAS
NANCY VILANUEVA MOEN
MARIA ALEJANDRA CALDERON TRUJILLO
MARIA LUISA TRUJILLO SALAZAR
LIZBETH AGUILAR NOGUERA
LUIS EDUARDO JIMENEZ REYES
AURY KARIME RAMIREZ GONZALEZ
KAREN GUADALUPE SANCHEZ CRUZ
MOLY SALAZAR FERNANDEZ
EVA PACHECO MEDINA
RICARDO ISRAEL DORANTES
DIEGO CAUICH COCOM
JIMMY HERNANDEZ GOMEZ
MAURICIO KANTUN KUPUL
RITA GUADALUPE GONZALEZ MANZANILLA
MARCOS JAVIER SANSORES RODRIGUEZ
TERE DE JESUS MARUFO MAY
CRISTEL ACEVEDO ALMEIDA
ROMINA DEL ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ
EDSON RAMIREZ GONZALEZ
IVETTE DEL CARMEN RAMOS DUARTE
CARMEN DUARTE
JOANA FRAGA NAVARRETE
BIBIANA GABRIELA VALLE KU
ANA STEPHANY HIDALGO GUTIERREZ
JULIO BASTO ORDOÑEZ
BEATRIZ SALAZAR ORDOÑEZ
GLADYS SOSA PEREZ
MILAGROS LUGO Y PECH
DANTE GONZALEZ BASULTO
FELIPA PAT NAH
CANDELARIA SALAZAR ORDOÑEZ
CANDELARIA SALAZAR MARTINEZ
LEYDI MURILLO
LORENA BEATRIZ CASTRO PAVIA
ELIEZER JORGE HOIL HEREDIA
MILEDY MARIANA BELTRAN ASCENSION
NANCY VILLANUEVA
PERLA ALCOCER ESTRADA
LAUREANO GABRIEL VILLANUEVA
ROBERTO BRITO VILLANUEVA
PERLA BRITO ALCOCER
CANDELARIA TUN EUAN
FLOR VAZQUEZ GRAMAJO
MANLIO CANTO ROSADO
ORTENZIA ZAGADA AGUILAR
RESPONSABLES DEL DOCUMENTO;
FÉLIX NOVELO COELLO Y CRISTINA RODRIGUEZ DEL TORO