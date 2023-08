Piden al Gobierno Federal terminar las obras que se empezaron en Yucatán

El Gobierno Federal deberá concluir de manera urgente las obras de infraestructura para Yucatán como las plantas de ciclos combinados de la CFE, la ampliación del Puerto de Progreso y el tendido para el abasto de gas natural a través de las ramificaciones de gasoductos, de lo contrario el Estado no podrían competir a nivel país con entidades muy desarrolladas económicamente.

Representantes del Consejo Coordinador Empresarial emplazaron al Gobierno Federal a no retrasar más esas obras de infraestructura que ya se empezaron y que no deberán quedarse retrasadas.

Un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), reveló que la región sur-sureste del país no podrá aprovechar todos los beneficios del nearshoring debido a que su limitada capacidad para transportar gas natural representa un obstáculo para que sea más competitiva y pueda llamar la atención de diversas industrias.

Por lo que puso de ejemplo el norte del país, donde Monterrey se desarrolló porque tenía acceso a gas natural competitivo, este hidrocarburo es uno de los precursores indispensables para industrializar cualquier región.

El presidente del CCE, Alejandro Guerrero Lozano señaló que estas obras que ya van encarriladas como el caso de las plantas de ciclo combinado, deberán terminarse en tiempo y forma, lo que permitirá colocar a Yucatán como un buen competidor a nivel sureste a través del nearshoring.

“Definitivamente si queremos posicionar al Estado como un destino de inversión extranjera importante y aprovechar el nearshoring, a pesar de que no estamos en la frontera terrestre con Estados Unidos… Yo no tengo dudas de que estas obras se van a completar, esperemos que en tiempo y que no haya recorte de presupuestos más adelante. En el caso del Puerto de Altura es un recurso que ya está aprobado y que los recursos deberán ejercerse de acuerdo a un calendario”, señaló.

Agregó que contar con estas obras de infraestructura en tiempo y forma, serán elementos para convertir a Yucatán un destino mucho más atractivo para las inversiones, “si le agregamos, la seguridad, la paz y la ciberseguridad, se alinearán más los astros para que las inversiones sigan llegando”.

Fundamental para que funcione Yucatán

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Yucatán, Abelardo Casares Add señaló que los proyectos federales, de los que ya se empezaron a trabajar, se tienen que concluir, eso es muy fundamental que se concreten para que se pueda poner en operación.

“Estos proyectos como la ampliación del Puerto de Altura, las plantas de ciclo combinado de la CFE, que ya están en conclusión y que tienen fecha de terminación, una debe concluir en 2024 y la otra en 2025, la idea es que también las obras de abasto de gas natural también se concluyan. Que no lleguen a esas fechas fatales de arranque de las plantas y que no tengan el abasto de gas natural, porque no estaríamos logrando digamos un gran avance para la entidad, tendríamos que utilizar combustibles más contaminantes y más caros… Hay cosas que ya se empezaron y no se concluyen”, señaló.

Destacó que el Puerto de Altura de Progreso es un vital detonante de la industria y los empleos en Yucatán, la atracción de inversiones necesariamente pasa por contar con un excelente puerto y con una muy buena conectividad, sobre todo con la costa este de los estados unidos.

“Necesitamos que se establezcan las condiciones de operación adecuadas y de primer mundo, así como la facilidad en el acceso y movimiento de mercancías en el puerto. No podemos dejar de lado el tema del cabotaje marítimo ya que, es un ingrediente fundamental para la movilidad de las mercancías con nuestros socios comerciales como Estados Unidos y Canadá. Debemos contar con libertad para mover nuestra materia prima y productos; ya desde hace dos años Canacintra Yucatán ha venido impulsando una propuesta de ley para modificar y hacer más eficiente el cabotaje marítimo”, recordó.